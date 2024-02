Serie B – Paffoni Fulgor Omegna, nota del club sulla situazione di classifica attuale

Alla luce della situazione di classifica attuale, che non rispecchia le ambizioni della società e non soddisfa le attese di ambiente e sponsor, la dirigenza della Paffoni Fulgor Basket si assume le proprie responsabilità, consapevole di non aver fatto quanto auspicato e voluto.

Per riflessioni, valutazioni ed analisi ci sarà tempo a fine stagione, ora il messaggio che sarà dato a giocatori e staff fin da oggi è che ci sono otto partite da giocare con il fuoco negli occhi e con la bava alla bocca, perché ci sono ancora i margini per recuperare il tempo perso.

Ai tifosi, che non ci hanno mai abbandonato e che per la sfida contro la corazzata Pielle Livorno di sabato hanno già acquistato più di mille biglietti in prevendita, chiediamo che facciano quello che hanno sempre fatto: sostenere la squadra.