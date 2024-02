Serie B – Paffoni Omegna corsara a Cassino, ribaltata anche la differenza canestri

Paffoni vince mostrando attributi e carattere sul difficile campo di Cassino, l’83 a 65 finale consente ai rossoverdi di ribaltare anche la differenza canestri, particolare piuttosto importante considerata la compattezza della classifica a girone di ritorno ormai ben avviato.

Paffoni sempre avanti nel punteggio! La tripla di Solaroli apre le marcature, quella di Dincic pareggia i conti, ma da lì in avanti la Fulgor riesce a controllare alla perfezione i ritmi mandando fuori giri gli avversari. 8-0 di break per scappare sull’11 a 3, qualche problemino di falli (Solaroli e Kosic subito a quota due), senza Fazioli – rimasto a casa per problemi fisici – la situazione di emergenza costringe Balanzoni e compagni a non mollare di un centimetro. Così è: prova da guerrieri dei Lupi (dei Laghi), che mettono orgoglio e carattere difendendo con intelligenza il 31 a 21 di fine primo quarto, frutto di ottime percentuali al tiro e di un’interpretazione della contesa perfetta. Cassino, come prevedibile, reagisce, ma non arriva oltre il -5. Balanzoni (23 punti, 4 rimbalzi e +30 di valutazione) è immarcabile per la difesa rossoblu, la compattezza difensiva, invece, consente alla Fulgor di tenere il naso avanti, e alla pausa lunga è +8 Paffoni. Kosic esce di scena ben presto nella ripresa, ma la Paffoni non perde la bussola, sfrutta la zona per togliere ritmo, tira con ottime percentuali e, in una partita ruvida, porta a casa due punti pesantissimi per la classifica dando risposte importanti. 83 a 65 il finale!

“Sono felice per i ragazzi, ci voleva una vittoria perché non stiamo attraversando un momento semplice dal punto di vista fisico – le parole di coach Ducarello in sala stampa. Oggi ci siamo presentati senza Fazioli, però dopo la partita con Caserta la squadra ha portato in palestra un extra sforzo, andando oltre i problemi. Siamo stati diligenti in campo, avevamo preparato la partita per togliere ritmo a Dincic, Gay e Del Testa, la difesa a zona ci ha aiutato, anche nel catturare rimbalzi e correre il campo in transizione. A volte siamo ancora un po’ ingenui, ma la pallacanestro è anche un gioco di errori. Ora la cosa più importante è capire la condizione di Kosic e Baldassarre, però restano i due punti importanti per la classifica. Abbiamo vinto in un campo difficile e siamo riusciti anche a ribaltare la differenza canestri, sono contento per la squadra”.

BPC Virtus Cassino – Paffoni Fulgor Omegna 65-83 (21-31, 17-15, 13-23, 14-14)

BPC Virtus Cassino: Melkisedek Moreaux 17 (6/8, 1/2), Nemanja Dincic 13 (4/6, 1/5), Maurizio Del testa 12 (3/5, 2/6), Michael Teghini 8 (1/3, 2/4), Flavio Gay 6 (1/4, 1/6), Jakov Milosevic 5 (1/3, 1/2), Alessio Truglio 3 (0/0, 1/7), Michael Lemmi 1 (0/1, 0/2), Giulio Candotto 0 (0/0, 0/0), Simone Pontone 0 (0/0, 0/0), Roberto Mastrocicco 0 (0/0, 0/0), Alessio Macera 0 (0/0, 0/0)

Paffoni Fulgor Omegna: Jacopo Balanzoni 23 (9/11, 0/1), Andrea Picarelli 13 (3/5, 1/2), Marco Torgano 10 (2/5, 1/3), Zan Kosic 8 (1/2, 2/3), Patrick Baldassare 8 (3/6, 0/0), Manuele Solaroli 7 (1/3, 1/2), Mattia Coltro 7 (2/3, 1/3), Damir Hadzic 5 (1/2, 1/2), Daniel Trebeschi 2 (1/1, 0/0), Sathya jeremia Previato 0 (0/0, 0/0)

Uff stampa Paffoni Fulgor Omegna