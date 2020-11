Serie B- Palermo, dieci atleti positivi. Il dott. Mantia: “Situazione sotto controllo”

Il Green Basket Palermo comunica che, in seguito al nuovo ciclo di tamponi effettuati sui tesserati della prima squadra, sono attualmente 10 atleti e 3 tra dirigenti e allenatori sono risultati positivi al coronavirus.

Queste le parole del medico sociale, il Dott. Roberto Mantia: “In questi giorni abbiamo dovuto far fronte ad una vera e propria emergenza sanitaria. Sebbene fortunatamente i sintomi dei postivi siano lievi e qualcuno è asintomatico, i contagiati sono tutti in isolamento domiciliare e posso dire che le condizioni di salute in generale sono buone; qualcuno accusa ancora alcuni sintomi ma la situazione sebbene importante per il numero di infetti è al momento sotto controllo”.

Uff.Stampa Green Basket