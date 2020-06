Serie B – Pallacanestro Viola: sarà Bolignano il Coach Mister X?

La Calabria ritorna nel basket nazionale dopo un anno di distanza.

Se nella passata stagione la massima rappresentante regionale era la Planet Catanzaro in C Gold, unica rappresentante regionale nel girone campano, oggi, grazie all’acquisto di due titoli sportivi direttamente da Gilbertina Soresina e Scauri, la regione può vantare su due rappresentanti, ovvero le squadre che stavano duellando per la vetta della classifica in C Silver: Pallacanestro Viola e Mastria Centro Basket Catanzaro.

La Pallacanestro Viola è nata dall’entusiasmo del Supporters Trust che, nell’ultimo anno di B aveva aiutato all’inverosimile il team allenato da Coach Matteo Mecacci.

Nella passata stagione una ricca raccolta di sponsor ed una serie infinita di vittorie (ben quindici) ha fatto optare la dirigenza, capeggiata dal Gm Barrile, storico giornalista e telecronista della grande Viola del Mito ad acquistare il titolo del Soresina in Serie B.

Il Coach? Il mister X potrebbe essere un cavallo di ritorno, ovvero Domenico Bolignano pronto a subentrare al fuori-categoria Paolo Moretti, direttore d’orchestra del team nella passata stagione.

Per Bolignano si tratterebbe di un ritorno nella sua città natale dopo tre anni d’esperienza a Valsesia nella medesima categoria.

Il Coach, classe 1979 è cresciuto da atleta proprio alla Viola ed ha diretto la squadra tre anni orsono subentrando al Coach Paternoster ottenendo sul campo una bella salvezza nella serie di spareggio contro Chieti.

Nel frattempo si muove il Supporters Trust che ha lanciato la nuova campagna adesioni.

Si muove anche la Mastria Catanzaro. Renato Mastria è il patron ed il motore pulsante del progetto. La prima conferma dovrebbe essere il Coach della passata stagione,il giovane Salvatore Formato ma le novità saranno tantissime.