Serie B – Passo falso Faenza, vince Padova

Due tiri falliti negli ultimissimi secondi non permettono ai Blacks di conquistare la prima vittoria del 2024. La Virtus Padova merita il successo, avendo comandato il match per lunghi tratti ed essendosi mostrata sempre attenta e lucida. Per fortuna mercoledì si ritorna in campo nella gara al PalaCattani contro Taranto (palla a due ore 20.30).

I Blacks pagano nel primo quarto le palle perse e le basse percentuali offensive soprattutto da tre punti e così Padova raggiunge il primo riposo avanti 20-12. La reazione faentina arriva grazie alle triple e proprio un tiro dall’arco di Pastore regala il 32-33 poi la Virtus risponde e all’intervallo conduce 36-34.

I Blacks provano con la difesa a prendere l’inerzia del match, ma Padova è brava a rispondere ai tentativi di rimonta dei faentini, mantenendo un buon vantaggio. Gli sforzi dei Raggisolaris vengono premiati a 40’’ dalla fine, quando Papa segna un 2/2 dalla lunetta portando i suoi sul 72-73 e dando vita ad un accesissimo finale. Cecchinato fallisce un tiro da tre, Faenza chiama time out ed affida il tiro decisivo a Tomasini che da tre non segna, ma ne nasce una palla contesa e una rimessa per Faenza a 5 decimi dalla sirena. Pastore riesce a tirare, ma anche lui non ha fortuna.

Blacks Faenza 71

Virtus Padova 73

BLACKS FAENZA: Ndiaye ne, Galassi 15, Papa 8, Poletti 9, Siberna ne, Vico 10, Poggi 6, Petrucci, Tomasini 6, Lanza ne, Pastore 17. All.: Lotesoriere

VIRTUS PADOVA: Cecchinato 13, Schiavon ne, Molinaro 10, Osellieri 3, Ius 2, Ferrari 17, Scanzi 11, Marchet ne, Bianconi 6, Antelli 11. All.: De Nicolao

Arbitri: Manco – Procida

NOTE. Parziali: 12-20; 34-36; 49-56. Tiri da 2: Faenza: 15/31, Padova: 14/31; Tiri da 3: Faenza: 8/32, Padova: 7/20; Tiri liberi: Faenza: 17/26, Padova: 24/30; Rimbalzi: Faenza: 37, Padova: 34.

Usciti per falli: Vico e Ferrari

Le statistiche della partita

Luca Del Favero

Capo Ufficio Stampa Raggisolaris Faenza