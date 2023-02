Serie B – Passo falso Taranto, torna a vincere Sala Consilina

CJ BASKET TARANTO – DIESEL TECNICA SALA CONSILINA 63-77

CJ Basket Taranto: Diego Corral 18 (5/7, 2/4), Enzo Damian Cena 12 (2/4, 2/3), Gianmarco Conte 10 (2/6, 1/4), Santiago Bruno 9 (0/5, 3/7), Francesco Villa 4 (1/4, 0/2), Luca Sampieri 4 (1/1, 0/0), Mattia Graziano 4 (2/3, 0/0), Francesco D’agnano 2 (1/2, 0/1), Andrea Francesco Liace 0 (0/0, 0/0), Marco Pasquale Martinelli 0 (0/0, 0/0), Lamberto Napolitano 0 (0/0, 0/0), Francesco Gaeta 0 (0/0, 0/0). All. Olive.

Diesel Tecnica Sala Consilina: Amar Klacar 16 (2/3, 4/7), Milos Divac 15 (3/5, 3/5), Luigi Cimminella 11 (1/4, 1/2), Bozo Misolic 10 (5/7, 0/0), Niccolò Lurini 9 (3/5, 1/6), Marco Caloia 8 (2/4, 1/2), Simone Giunta 6 (3/7, 0/2), Simon obinna Anaekwe 2 (1/3, 0/0), Giuseppe Grottola 0 (0/0, 0/0), Ognjen Miljkovic 0 (0/0, 0/0), Hugo Erkmaa 0 (0/0, 0/0). All. Paternoster.

Arbitri: Mauro Davide Barbieri e Federica Servillo di Roma. Usciti per falli: Villa (TA); Parziali: 11-18, 14-23, 22-14, 16-22. STAT TA – Tiri liberi: 11 / 20 – Rimbalzi: 28 5 + 23 (Diego Corral 12) – Assist: 15 (Santiago Bruno 4). STAT SC – Tiri liberi: 7 / 7 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Bozo Misolic, Simon obinna Anaekwe 7) – Assist: 16 (Luigi Cimminella, Simone Giunta 4)

Stavolta il “non c’è due senza tre” è amaro per il CJ Basket Taranto. Irriconoscibili i rossoblu che perdono in casa per 77-63 contro la Diesel Tecnica Pallacanestro Sala Consilina nella 21sima giornata, sesta di ritorno, del campionato di serie B Old Wild West 2022/23 girone D.

Terza sconfitta di fila, seconda consecutiva in casa. Come dottor Jekill e mister Hyde il CJ Taranto in poche settimane è passato dall’euforia per le vittorie contro la capolista Ruvo e Sant’Antimo al doppio ko contro Salerno e Sala Consilina, nel mezzo lo sliding doors del match dominato a lungo ma perso nel finale contro Caserta. Come una settimana fa a Salerno, i rossoblu hanno avuto un approccio e un impatto morbido alla gara andando sotto sin dal primo quarto, costretti a inseguire una Sala Consilina che si è caricata nei vari Klacar (16), l’ex Divac (15) e Cimminnella 11 con un buon cast di supporto. Taranto invece sempre in affanno senza quella grinta difensiva che l’ha sempre contraddistinta e a corrente alternata in attacco. E non può essere una scusante l’assenza di Piccoli così come non bastano i 18 punti del solito Corral. Sotto di 16 all’intervallo il CJ ha provato la rimonta spinta da un encomiabile pubblico del Tursport arrivando fino al -6, Sala Consilina però non è mai uscita completamente dalla partita e con un paio di tiri ha rispedito al mittente ogni velleità di aggancio e sorpasso portandosi in Campania i due punti.

Coach Olive incassa la defezione di Piccoli e parte con il quintetto “obbligato”: Corral, Cena, Villa, Conte e Bruno. Coach Paternister, senza l’ex Herkmaa ma con un Lurini arrivato in extremis dal mercato, risponde con Giunta, Divac, Caloia, Misolic, Klacar.

Partenza “fredda” di entrambe le squadre che non vedono il canestro per due abbondanti minuti. A romnpere il digiuno ci pensa la tripla di Corral ma Sala Consilina risponde subito per le rime con Klacar e la tripla di Caloia. Sul 5-5 dopo il canestro in penetrazione di Conte si accende la formazione ospite che infila due triple di fila con Klacar e Divac che suonano come cattivo presagio per i padroni di casa. Taranto si scuota con Corral e Cena e arriva a -1 ma il finale di quarto è di marca campana con Lurini che esordisce alla grande con 5 punti di fila per l’11-18 alla prima sirena.

Inizio di secondo quarto a suon di triple, Cimminella e Bruno. Buon impatto di Graziano dalla panchina, 4 punti in fila per lui e -3 CJ. Sala Consilina è però sempre sul pezzo con Klacar e Divac, entrambi con la mano calda anche da tre mentre Taranto sbaglia tanto anche ai liberi (sarà 11/20 alla fine). I canestri di D’Agnano e la tripla di Cena sono quasi episodiche, più continua Sala Consilina che infatti chiude avanti a +16, 25-41 col canestro di Caloia prima della sirena dell’intervallo.

Coach Olive striglia i suoi negli spogliatoi, Taranto rientra in campo più determinato e riapre quasi subito la partita con i canestri di Villa, Cena, Conte e soprattutto la tripla di Tato Bruno: 9-2 di break e -9. Klacar e Cena si risfidano dalla distanza, il CJ è finalmente in partita, spinto dal pubblico, la tripla di capitan Conte vale il -6 sul 44-50 ma Sala Consilina non si scompone mai, trova un’altra tripla di Klacar (saranno 4/7) ed ancora in finale di quarto con Giunta che tiene Taranto a -8, 47-55.

Il Tursport ci crede, specie quando Corral infila a inizio ultimo quarto la tripla del -7 ma le maglie della difesa rossoblu non sono impenetrabili come al solito, Misolic segna, recupera palla dall’altra parte e va a schiacciare il +11 che costringe coach Olive al time out e spegne l’ardore da rimonta dei rossoblu. Infatti gli ospiti mettono a segno il colpo del ko con una tripla di Divac e un gioco da tre punti, fallo più libero, di Caloia. In un amen il CJ si ritrova a -16 per di più perdendo Villa per falli. Il resto di fatto è garbage time utile solo per le statistiche con i 4 punti di Sampieri e lo spazio concesso a Liace.

Taranto incassa un’altra sconfitta che deve far riflettere anche perché i rossoblu sono stati raggiunti da Avellino all’8° posto e tra una settimana c’è la trasferta sul parquet di Roseto che ha battuto la capolista Ruvo mettendosi a -2 dal nuovo tandem di testa che vede anche Roma in vetta.

UFF.STAMPA CJ TARANTO