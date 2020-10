Serie B – Per i prossimi 5 anni la Virtus Arechi Salerno avrà la gestione del Palazzetto dello Sport di Capriglia

Non solo #LaStoriaContinua, ma sarà anche una lunga storia. Tutta da scrivere. Intanto una nuova pagina, dopo quella legata all’inizio della stagione sportiva 2020-21, è stata già scritta nella giornata di oggi dalla Virtus Arechi Salerno.

Il club blaugrana è lieto di annunciare con estrema soddisfazione di aver preso in affido la gestione del Palazzetto dello Sport Carmine Longo di Capriglia per i prossimi 5 anni. Un passo importante fatto con grande entusiasmo e grande passione da parte della società cara al presidente Nello Renzullo che guarda con sempre più ambizione al futuro. Perché pensando proprio al futuro si possono costruire delle basi solide, sin dal presente. Quelle che ormai già da anni reggono il progetto Virtus e che con il passare del tempo non fanno altro che aumentare, dando ancora più stabilità e certezze alla piazza di Salerno che sarà bello poter rivedere prossimamente sulle gradinate del Palazzetto al fianco della squadra. Ma la gestione dell’impianto sportivo di Capriglia rappresenta solamente il primo passo relativo a quella che da oggi è ufficialmente la nuova casa blaugrana, il piano di restyling è stato già stilato e nel giro di pochi giorni il nuovo look sarà una piacevole realtà. La storia continua!

Salerno, lì 06/10/2020

Responsabile Comunicazione Enrico Vitolo