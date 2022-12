Serie B – Per la DelFes è piena crisi: Sant’Antimo passa al Del Mauro

Terza sconfitta consecutiva per la DelFes Avellino, che è uscita sconfitta questa sera sui legni del PalaDelMauro, per mano di un’ottima Geko PSA Sant’Antimo. La formazione partenopea, dopo un iniziale vantaggio irpino, ha preso la leadership della gara e, escluso il periodo a cavallo tra terzo ed ultimo quarto, dove la IVPC era rientrata fino al pareggio del 31′, non si è più voltata alle spalle. Decisiva per la vittoria ospite la coppia Maggio-Mennella, che ha combinato 37 punti, ben coadiuvata dalla sostanza di Sgobba, che ha chiuso a 15 punti. Dall’altra parte non sono bastati i 24 punti di un mai domo Eliantonio ed i 14 di un Vitale troppo discontinuo, un po’ come il resto dei compagni. Sconfitta che fa male per gli uomini di coach Benedetto, che escono per la prima volta dalla zona Playoff, mentre per Sant’Antimo sono due punti che la tengono tra le prime quattro del girone D.

STARTING FIVE

IVPC: Vitale, Marra, Petrucci, Carenza, Eliantonio

Geko: Maggio, Mennella, Montanari, Sgobba, Quarisa

PRIMO TEMPO – Avvio di partita in sordina per entrambi gli attacchi, eloquente il punteggio di 3-2 dopo 3’ fissato dai canestri di Petrucci da una parte e Montanari dall’altra in mezzo a tanti errori. Maggio trova la prima tripla per gli ospiti, mentre la IVPC va a segno grazie alla fisicità di Eliantonio sotto le plance, ma dall’altra parte arriva ancora una conclusione dalla lunga distanza: questa volta è Sgobba a far male ai locali ed a portare Sant’Antimo a +5 al 6’ (5-10). Dopo il -1 firmato da Marra e Petrucci, la Geko prova a dare una prima spallata al match: trascinata da un mortifero Sgobba e dai punti di Cannavina e Quarisa, la formazione partenopea piazza un break di 2-10 che la porta a condurre di 9 lunghezze alla prima sirena, quando il punteggio recita 11-20. Eliantonio suona la carica per Avellino, che, grazie anche ad Arienti, riesce comunque a rispondere ai tentativi di fuga di Sant’Antimo, che si affida alla sostanza sotto canestro di Quarisa: al 12’ è 16-24. La difesa della Geko fa la voce grossa, costringendo la IVPC a prendersi tiri forzati e a bassa percentuale, e, trascinata da Mennella, la formazione biancoazzurra supera la doppia cifra di vantaggio al 15’ (20-31). Avellino prova a reagire con la prima bomba di Caridà, ma dall’altra parte si iscrive a referto anche Cantone, che ribadisce il +10 esterno al 18’ (23-33). Si sblocca Carenza per la DelFes, che, coadiuvato da Vitale, mantiene i padroni di casa a -8, ma dall’altro lato Mennella ristabilisce la doppia cifra di margine con cui le squadre vanno all’intervallo (28-38).

SECONDO TEMPO – La IVPC rientra in campo con un’altra verve e, grazie ai punti di un ritrovato Vitale, risponde alla tripla di Maggio e si riporta a -6 al 23’ (35-41). La risposta da parte di Sant’Antimo è repentina ed efficace: Maggio e Mennella tornano a segnare e riportano gli ospiti a +10 al 25’ (37-47). Avellino non molla la presa e, con i punti di Petrucci ed Eliantonio prima ed un 2+1 di Marra poi, mette in difficoltà la Geko, che vede assottigliarsi il proprio vantaggio a quattro lunghezze al 28’ (48-52). Continua la pressione difensiva dei biancoverdi, con la formazione partenopea che perde di lucidità e permette a quella irpina di chiudere il terzo periodo a stretto contatto, dopo il layup di Vitale che vale il -2 (52-54). Dopo il pareggio firmato da Eliantonio, si scuote la Geko, che nel proprio momento peggiore trova con Maggio due triple pesanti per il nuovo +6 al 32’ (54-60). Caridà prova a fermare l’emorragia, ma dall’altra parte è ancora Maggio, questa volta coadiuvato da Montanari, a ricacciare la DelFes indietro, che al 35’ si trova sotto 59-67. Avellino prova a rientrare con il solito Eliantonio e una tripla di Petrucci, ma Sant’Antimo tiene botta e, trascinata da Quarisa e Mennella si mantiene a distanza di sicurezza a poco più di 1’ dalla fine. Sono, di fatto, i punti che chiudono definitivamente l’incontro: la Geko può festeggiare con il finale di 68-79.

IVPC DelFes Avellino – Geko PSA Sant’Antimo 68-79

Parziali: 11-20; 28-38; 52-54

AVELLINO: Venga 2, Caridà 5, Bianco, Petrucci 10, Valentini n.e., Arienti 2, Carenza 6, Eliantonio 24, Marra 5, Vitale 14. Coach: Benedetto.

SANT’ANTIMO: Montanari 7, Coralic n.e., Scali n.e., Mennella 18, Quarisa 8, Cantone 8, Sabatino, Maggio 19, Cannavina 4, Sgobba 15, Gloria n.e. Coach: Gandini.