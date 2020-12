Serie B – Per la Guerriero Padova il saldo dei positivi sale a 12

Dopo i casi di positività riscontrati mercoledì scorso e prima della partita di campionato della Serie B Old Wild West con la Pallacanestro Vicenza 2012, l’Unione Basket Padova ha continuato a monitorare lo stato di salute dei propri atleti attenendosi scrupolosamente al protocollo sanitario.

In seguito a una serie di controlli predisposti negli ultimi giorni, la prova del tampone ha fatto emergere tre nuovi positivi al Covid-19 nel gruppo squadra. Questi ultimi sono già stati posti in isolamento fiduciario aggiungendosi così agli altri nove tesserati del Guerriero UBP, che si erano precedentemente sottoposti a test rapido risultando positivi al Coronavirus.

L’attività della squadra è attualmente sospesa in attesa di ulteriori verifiche. La prossima settimana, il gruppetto di giocatori disponibili, fra cui il rientrante Matteo Coppo che ha ottenuto l’approvazione del medico per la ripresa dell’attività agonistica, dovrebbe ricominciare ad allenarsi con le dovute cautele agli ordini dello staff tecnico, mentre parallelamente proseguirà l’opera di monitoraggio clinico intrapresa dalla società.

L’UBP è in contatto con Virtus Basket Padova e Falconstar Basket Monfalcone per concordare il rinvio e l’eventuale slittamento rispettivamente delle gare in programma domenica 13 dicembre al PalaGozzano di Padova e giovedì 17 dicembre alla Polifunzionale di Monfalcone e per stabilire la data dei recuperi, in concerto con il Settore Agonistico FIP e Lega Nazionale Pallacanestro.