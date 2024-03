Serie B – Pesante batosta per la DelFes: Omegna corsara in Irpinia

Seconda sconfitta consecutiva per la DelFes Avellino, che questa sera ha ceduto il passo ad un’ ottima Paffoni Fulgor Omegna col punteggio finale di 66-86. Partita che, a dispetto del punteggio finale, la formazione di coach Crotti aveva condotto per tutto il primo tempo: nei primi 10′, in particolare, la DelFes sembrava aver ben imbrigliato gli ospiti, costringendoli a soli 12 punti, ma nei restanti 30’ è scesa in campo una Omegna completamente trasformata e, trascinata dagli ottimi Torgano (21 punti), Balanzoni (18), Kosic (14) e Baldassarre (12), ha piazzato un eloquente parziale di 47-74 che ha tagliato le gambe ai padroni di casa. Per Avellino, che è apparsa inspiegabilmente disorganizzata in difesa, suo marchio di fabbrica nelle ultime uscite, non sono bastati i 20 punti di Bortolin e i 13 di Fresno, ultimo ad arrendersi nel corso dell’ultimo periodo. Battuta d’arresto che, dunque, complica i piani Playoff della formazione biancoverde, mentre quella piemontese rilancia, da parte sua, le proprie ambizioni in chiave post-season.

STARTING FIVE

DelFes: Burini, Vasl, Chinellato, Nikolic, Bortolin

Paffoni: Kosic, Torgano, Picarelli, Hadzic, Balanzoni

PRIMO TEMPO – Avvio di gara scoppiettante, che vede gli attacchi prevalere sulle difese, con protagonisti Burini e Nikolic da una parte e Balanzoni e Picariello dall’altra, per il 7-7 del 2’. Ancora Balanzoni a segno per Omegna, ma la DelFes con un super Chinellato prova a dare la prima spallata al match al 5’, portandosi sul 15-9. La formazione ospite incorre in qualche difficoltà di troppo nel trovare la via del canestro, che vede soltanto dalla lunetta con un 2/2 di Kosic, con Avellino che può mantenersi a due possessi pieni di vantaggio, grazie al primo canestro di Verazzo: all’8’ è 17-11. Continua la buona fase difensiva dei padroni di casa, che non concedono alcun canestro dal campo alla Fulgor, che chiude il primo periodo sotto di 7 lunghezze dopo altri due liberi segnati da Chinellato (19-12). Al ritorno in campo dopo la prima sirena, Omegna trova punti da Balanzoni e Coltro, ma dall’altra parte la DelFes reagisce con il dinamismo di Fresno e Vasl per il +9 del 13’ (28-19). La formazione biancoverde supera la doppia cifra di vantaggio grazie alla seconda schiacciata di Chinellato, ma la Paffoni non demorde e trascinata da Torgano torna a -8 al 16’ (34-26). La guardia ospite è in grande spolvero e, ben coadiuvata da Balanzoni, riporta a Omegna a -3, risponde Avellino con Fresno, che ricaccia indietro gli avversari al 18’ (36-31); la pressione della Fulgor è massima e trae i suoi frutti prima dell’intervallo, quando Kosic trova la tripla del -1, colpendo una DelFes un po’ troppo distratta in questo finale di periodo: a metà gara è dunque 38-37.

SECONDO TEMPO – La ripresa si apre sulla falsa riga della fine del secondo quarto, con la Fulgor padrona del campo e una DelFes senza idee: Hadzic, Picarelli e Torgano confezionano un break di 2-10 che costringe Crotti al timeout, sul 40-47 del 23’. Avellino si affida alla sostanza sotto canestro di Bortolin per rientrare a -3, ma Baldassarre non è d’accordo e riporta Omegna a +5 al 25’ (44-49). Bortolin e Verazzo vanno a segno per i padroni di casa, ma dall’altra parte la Paffoni è on fire da oltre l’arco e, grazie a Baldassarre e Fazioli si porta nuovamente a +5 al 28’ (50-55). La formazione biancoverde sbanda pericolosamente in fase difensiva e, sul finire di periodo, crolla a -10 dopo il 2+1 da parte di Balanzoni: al 30’ è 50-60. Dopo il massimo vantaggio di +14 firmato da Fazioli, la DelFes prova a scuotersi con la prima tripla di Fresno, ma dall’altra parte sono ancora i soliti Balanzoni e Torgano a ricacciarla indietro: al 33’ gli ospiti volano a +15 (53-68). All’uscita dal timeout, Avellino cerca ossigeno con una tripla di Vasl, ma gli ospiti sono impeccabili in attacco: altre due bombe di un super Torgano riportano Omegna a +15 al 36’ (60-75), mettendo, di fatto, una seria ipoteca sulla gara. I padroni di casa ci provano fino alla fine, ma per la Fulgor c’è un vasca da bagno al posto del canestro: un’altra coppia di triple, firmate da Baldassarre e Kosic spengono definitivamente ogni speranza della DelFes, che, scivolando addirittura a -20 negli ultimi secondi, deve arrendersi col finale di 66-86.

DelFes Avellino – Paffoni Fulgor Omegna 66-86

Parziali: 19-12; 38-37; 50-60

AVELLINO: Spagnuolo n.e., Schiavone n.e., Burini 7, Giunta, Vasl 8, Verazzo 3, Carenza 1, Bortolin 20, Nikolic 5, Chinellato 9, Fresno 13. Coach: Crotti.

OMEGNA: Hadzic 7, Torgano 21, Baldassarre 12, Fazioli 5, Forte n.e., Balanzoni 18, Solaroli n.e., Coltro 3, Kosic 14, Picarelli 6. Coach: Ducarello.