Serie B – Pesante battuta d’arresto per Cecina sul campo di Chiusi

La quarta giornata di campionato, ultimo impegno dell’anno solare 2020, vede i rossoblù della

Sintecnica Basket Cecina uscire sconfitti in maniera netta dal parquet di Chiusi. Pistillo e compagni

si sono trovati di fronte una delle favorite per la vittoria del campionato, che ha messo sul parquet

tutta la sua forza riuscendo fin da subito ad imporre il proprio gioco. Basket Cecina senza

Nwokoye, ha dovuto adattarsi a questo confronto cercando di trovare soluzioni diverse da quelle

abituali, e per buoni tratti della gara c’è riuscita, rispondendo ad un allungo perentorio ad inizio

gara della formazione di casa. Dall’ 8 – 0 di parziale nei primi due minuti, il Basket Cecina ha

reagito restando a – 10 al primo mini intervallo, sul 23 – 10 e nel secondo quarto ha mantenuto la

gara sul piano della parità, vincendo il parziale di 1 punto, sul 24 – 25. Al ritorno dagli spogliatoi

nuovo perentorio allungo dei padroni di casa di coach Bassi che dal + 9 sono saliti al + 25 in soli 3

minuti nonostante il timeout di Russo. Mini reazione cecinese con un parziale di 2 – 10, poi nuovo

allungo dei locali per il +14 al termine della terza frazione. L’ultimo quarto vede equilibrio nei

minuti iniziali, poi Chiusi incrementa il suo vantaggio fino al 97 – 68 finale. Nella formazione di casa

che ha tirato con il 53% da 2 punti e con il 45% da tre punti, cinque giocatori in doppia cifra, con i

due ex rossoblù Berti e Fratto autori rispettivamente di 22 e 16 punti, mentre nella Sintecnica

Basket Cecina doppia cifra per Bartoli, Di Meco e capitan Pistillo, buona percentuale di squadra da

3 punti e ancora problemi per quanto riguarda le palle perse. Ora arriva la sosta natalizia e la

formazione rossoblù tornerà sul parquet di Via Toscana mercoledì 6 gennaio per affrontare l’USE

Empoli.

Il tabellino:

San Giobbe Basket Chiusi 97

Sintecnica Basket Cecina 68

Parziali: 23 – 13, 24 – 25, 25 – 20, 25– 10

Progressivi: 23 – 13, 47 – 38, 72 – 58, 97 – 68

Sintecnica Cecina: Di Meco 15, Guerrieri 4, Ceparano 7, Gnecchi 3, Pellegrini, Bechi 5, Bartoli 17,

Pistillo 11, Trassinelli 5, Greggi, Filahi. Bruci T. All. Russo – Ass. Elmi

San Giobbe Chiusi – Berti 22, Mei 6, Fratto 16, Giarelli 6, Carenza, Lombardo 3, Raffaelli 12,

Mihaes, Nespolo, Pollone 20, Criconia, Zanini 12. All. Bassi

Arbitri: Fabiani di Livorno e Chiarugi di Pontederas