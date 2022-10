Serie B – Pescara passa a Corato

Non riesce a centrare la prima vittoria stagionale l’Adriatica Industriale Corato, che viene sconfitta in casa dal Basket Pescara al termine di un match dai due volti. 58-71 il punteggio finale di una gara che Pescara, a partire dal secondo quarto in poi, ha sempre largamente condotto riuscendo a resistere al ritorno dei coratini che negli ultimi due quarti si sono avvicinati fino al -6 prima di cedere nei minuti finali.

Coach Verile deve rinunciare a Gatta, fermato dalla febbre e nemmeno a referto. Capitanelli sblocca la gara con la prima tripla della sua serata ma prima Idiaru e poi Artioli rispondono presente. La gara è vibrante ed Idiaru porta in vantaggio i suoi sul 6-5. Si segna poco in avvio ma si gioca tanto e le due squadre si rispondono colpo su colpo. La tripla di Stella sembra lanciare Corato che, anche per i tanti errori ospiti al tiro controlla il parziale anche senza strafare ed a sua volta compiendo qualche errore di troppo. Sul 14-11 per i locali però arriva il break ospite che con Del Sole e Masciopinto chiudono avanti il primo quarto sul 14-16.

Come nel primo quarto è Capitanelli da 3 ad aprire le danze nel secondo quarto e lanciare gli ospiti sul 14-19. Le due squadre però restano sempre nel vivo del gioco. Corato non riesce ad incidere ed a prendere il sopravvento ma non esce mai dalla partita. Infante con due tiri liberi arriva sino al -1 sul 22-23 ma gli ospiti riallungano sul 27-31 con le triple chirurgiche nel momento sempre opportuno di Capitanelli, che chiuderà il primo quarto con 14 punti e 4/5 da 3 punti. Nel finale di quarto Pescara trova un 7-0 di parziale che porta il punteggio all’intervallo sul 27-38, con cui le due squadre vanno all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi è Pescara a partire meglio ed in generale a tenere il bandolo della matassa della gara in mano. Corato prova a non mollare ed a recuperare lo svantaggio ma i coratini non riescono a imbastire trame che impensieriscono davvero gli ospiti. C’è tanta voglia ma sembra mancare la lucidità sul lungo periodo in casa Adriatica Industriale. Il PalaLosito prova a spingere dopo un 4-0 con cui Battaglia ed Idiaru cercano di dare il via alla rimonta ma è un fuoco di paglia perchè Pescara, cinicamente, sfrutta gli errori dei locali e vola di nuovo sul 42-58 con cui si chiude il terzo quarto.

Ultimo quarto con Corato che getta il cuore oltre l’ostacolo ed appare letteralmente trasformato alla ricerca dell’impresa. Sopsinto da un PalaLosito infuocato e trascinato da Battaglia, letterlamente scatenato, Corato vola in attacco e blinda la propria retina. Il numero 6 in canotta bianca sigla 7 punti in un amen e, assieme a Stella ed un ottimo Tomasello, riavvicina i suoi fino al 57-63. Gli ultimi minuti vedono un Corato stanco che prova ancora a forzare i tempi ma si espone in difesa ad un Pescara che, sornione, approfitta di alcuni errori per blindare il risultato ed i due punti. Decisiva una tripla di Masciopinto e, a fine gara, la tripla di Grosso che sancisce il 58-71 finale.

ADRIATICA INDUSTRIALE CORATO – BASKET PESCARA 2.0 58-71

CORATO: Idiaru 10, Stella 8, Del Tedesco 3, Battaglia 17, Artioli 5, Tomasello 7, Infante 8, Messina ne, Sgarlato. Vukosavljevic All. Verile.

PESCARA: Grosso 11, Capitanelli 18, Masciopinto 8, Maralossou 6, Del Prete ne, Del Sole 11, Fasciocco 9, Pucci 8, Seye 4, Paliciuc ne. All. Cova.

ARBITRI: Agnese di Barano d’Ischia (NA) e Procida di San Cipriano Picentino (SA)

PARZIALI: 14-16 27-38 42-58 58-71

UFF.STAMPA BASKET CORATO