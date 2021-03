Serie B – Piadena e Olginate con numerosi positivi

Come anticipato nel comunicato stampa di ieri, la Societa’ NP Olginate in data odierna ha effettuato il primo test rapido a tutto il roster e staff tecnico per verificare l’effetto di essere stati a contatto con il focolaio sviluppatosi tra i giocatori della Corona Platina Piadena affrontati sabato scorso.

Purtroppo l’esito e’ molto pesante e sono emerse 5 positivita’ tra i tesserati che verranno immediatamente segnalate all’ATS per procedere come da protocollo.

Continuano ad essere sospese le attivita’ e Mercoledi 17 Marzo ai negativi verra’ effettuato un ulteriore tampone.

Ndr. Comunicato stampa del 12/3/21

La Società NP Olginate comunica che, dopo aver appreso in settimana di numerosi casi di positivita’ nel roster e staff tecnico di Piadena (affrontata sabato 6/3/21), da martedì 9 Marzo ha deciso di sospendere tutte le attivita’ sportive mettendo al primo posto la salute e sicurezza dei propri tesserati e le loro famiglie.

Per poter avere un quadro clinico preciso la società ha programmato una prima sessione di tamponi nella mattinata di sabato 13/3 per poi ripeterla martedì 16/3 e solo dopo il doppio test prenderà le opportuni decisioni sulla ripresa delle proprio attivista sportive.

Tale decisione e’ stata presa dai dirigenti anche per tutelare i prossimi avversari in campionato.

Al momento nessun giocatore manifesta sintomi.

Uff stampa NPO Olginate