Serie B – Piccone segna la tripla della vittoria, Golfo Piombino espugna il campo di Herons Montecatini

Con il cuore, col carattere, la grinta e la classe dei singoli, a rifinire il gran lavoro di gruppo, Piombino espugna il Palaterme, battendo per la seconda volta in stagione la Herons Montecatini. Sembrerebbe quasi di dire una sciocchezza a parlare di grande prova difensiva, con 79 punti subiti, ma se si guardano i numeri dei termali, si capisce che non é così. Infatti le percentuali degli uomini di coach Barsotti, dicevano 57% da due e 38% da tre, mentre contro la difesa piombinese, si sono dovuti fermare al 39% da due e al 29% da tre. I 79 punti segnati sono arrivati grazie principalmente ai liberi, 31 per i termali, contro i soli 14 dei gialloblu. Piombino mette tanta energia in difesa, a volte anche un po’ troppo penalizzato dai falli, finiranno con 4 falli Venucci, Berra, De Zardo e Longo. La chiosa, l’autografo sulla prova difensiva e sulla vittoria, è la difesa sull’azione finale, dove con palla in mano ai termali e 19 secondi alla sirena, la linea Maginot piombinese ferma l’attacco dei rossoblu di casa.

La cronaca ci racconta di un avvio difficoltoso per i gialloblu, ancora privi di azzaro, 6 a 0 per gli aironi e Radunic che sembra essere un grande problema per la difesa. Il Golfo però, nonostante qualche errore al tiro di troppo, torna presto in partita, trascinato da capitan Venucci, trova il pari a quota 8 con De Zardo. Montecatini allunga di nuovo, andando sul 19 a 12, con una bomba di Sbobba al minuto 8, approfittando anche dell’uscita di Venucci per il secondo fallo. Ma i due minuti finali, pur col capitano in panca, sono di marca gialloblu, vanno a segno Almansi, Barra e Turel, con due su tre ai liberi e una bomba, per il sorpasso, 19 a 21. Chiude il quarto il canestro del 21 pari allo scadere di Natali. Nel terzo si accende l’attacco gialloblu e piovono bombe su Montecatini, Piccone ne mette tre consecutive Piombino va sul più 7 a metà quarto. Risponde Radunic con due bombe, riportando i suoi a meno 2, ma dopo Piccone, ci pensa Venucci a punire dalla distanza due volte la difesa rossoblu, per il nuovo più 7. Nel finale arriva, dopo i liberi di Sgobba, l’ennesima bomba gialloblu, con De Zardo da lontanissimo sulla sirena. Si va così al riposo sul 41 a 49 per Piombino. Se poi il terzo quarto si apre con la terza bomba consecutiva di Venucci, per il più 11, si pensa che Piombino possa tentare la fuga, ma pensiero che svanisce nel giro di 3’ con un break di 11 a 0 dei termali. Arriva immediato il timeout di Cagnazzo, che evidentemente porta i suoi frutti, Venucci torna a segnare e sblocca i suoi, l’attacco non segna più come nel quarto precedente, ma la difesa tiene e si va al riposo sul 65 a 63. Nel quarto finale, il Golfo torna avanti, sul più 3 con bomba di Almansi, ma l’equilibrio non si spezzerà, sorpassi e contro sorpasso porteranno ai decisivi secondi finali. A 29’’ dalla fine Arrigoni sul più uno Herons, a due liberi a disposizione, ma sbaglia il primo, col secondo fa più due per i suoi, timeout Golfo. In uscita, la difesa termale fa un regalone a Piccone, con due giocatori rossoblu che si scontano fra di loro, lasciano la guardia piombinese, da solo sulla linea dei 6 e 75 e Piccone, quasi incredulo, tira ed insacca il più uno. Nell’azione finale, determinante la stoppata di Berra, sul taglio sulla linea di fondo di Natali, con rimbalzo in mano ad Almansi, che subisce fallo a 2’’ dalla fine. Sbagliato il primo, il giocatore milanese, sbaglia il secondo per non fermare il cronometro e sul rimbalzo, Arrigoni prova a scagliare una preghiera dalla sua metà campo, che però si spegne lontanissima dal canestro gialloblu. Arriva così la vittoria per 79 a 80 di Piombino, che va sotto la curva, di quei tifosi, che per San Valentino, hanno seguito la squadra dimostrando tutto il loro amore per i colori gialloblu.

Fabo Herons Montecatini – Solbat Piombino 79-80 (21-21, 20-28, 24-14, 14-17)

Fabo Herons Montecatini: Matej Radunic 16 (2/8, 3/5), Nicola Natali 14 (3/6, 1/4), Adrian Chiera 12 (2/6, 1/6), Marco Arrigoni 9 (4/6, 0/1), Giorgio Sgobba 9 (0/2, 2/3), Daniele Dell’uomo 8 (1/2, 0/2), Antonio Lorenzetti 5 (2/3, 0/0), Marco Giancarli 4 (1/2, 0/0), Jose alberto Benites vicente 2 (1/6, 0/3), Matteo Lorenzi 0 (0/0, 0/0), Gianluca Carpanzano 0 (0/0, 0/0), Marco Rattazzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 26 / 31 – Rimbalzi: 42 11 + 31 ( Marco Arrigoni 10) – Assist: 15 ( Nicola Natali , Jose alberto Benites vicente 4)

Solbat Piombino: Fabrizio Piccone 22 (3/11, 5/9), Mattia Venucci 19 (4/7, 3/6), Lautaro Berra 10 (5/9, 0/0), Lorenzo De zardo 9 (2/3, 1/1), Gian paolo Almansi 7 (2/5, 1/2), Mirco Turel 5 (0/1, 1/5), Zdravko Okiljevic 4 (1/2, 0/0), Stefano Longo 2 (1/2, 0/0), Carlo Cappelletti 2 (1/7, 0/0), Filippo Gherardini 0 (0/0, 0/0), Francesco D’antonio 0 (0/0, 0/0), Elia Barsotti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 14 – Rimbalzi: 35 6 + 29 ( Zdravko Okiljevic 7) – Assist: 11 ( Fabrizio Piccone 4)

Uff stampa Golfo Basket Piombino