Serie B – Pielle Livorno batte a domicilio Legnano

highlights Pielle – Legnano

Clima non accogliente per Legnano che riprende il campionato a Livorno dopo la pausa per la Coppa Italia, in quello che è il rush finale del campionato.

Partenza con il freno a mano tirato.

Nessuna delle due squadre si sblocca e al sesto minuto del primo quarto il punteggio è ancora sul 10-6.

Nella seconda parte, invece, Diouf, Lo Biondo, Loschi e Almansi costruiscono il 7-0 che da lo strappo che risulterà decisivo a fine gara, con il quarto che si chiude sul 21-7, con i Knights gelidi in attacco.

Il secondo periodo sembra più equilibrato; Drocker segna da fuori e le sue triple tengono i Knights sotto la doppia cifra di svantaggio, ma piuttosto distanti da D’Ercole, che tira tutti i palloni che riesce a giocare, e i compagni.

Legnano sfrutta anche Sacchettini e il parziale di 15-18 è per i Knights, ma all’intervallo è ancora avanti la Pielle per 36-25.

Anche il secondo tempo in realtà è di sostanziale equilibrio, infatti i due parziali di 22-19 e 14-14, danno l’idea di una gara tra squadre simili, così come fu all’andata, ma con il solco tracciato all’inizio, che i Knights non riescono più a colmare.

Mazzantini ci prova da sotto e da fuori, ma Lenti è molto concreto da sotto e il terzo periodo si chiude sul 58-44.

Come anticipato, anche l’ultimo parziale è in totale equilibrio, ma la Pielle non perde colpi, anche se Antonietti ci prova da sotto e da fuori a scalfire qualche certezza toscana; la passerella finale dei giovani di entrambe le squadre chiude poi la gara sul 72-58.

Un’occasione persa per i Knights che ora non hanno più margini di errore per tenere viva la speranza del quarto posto, ma molto dipenderà anche dalle altre squadre e non più solo dai risultati dei biancorossi

UNICUSANO PIELLE LIVORNO – 3G ELECTRONICS LEGNANO KNIGHTS 72-58 (21-7, 15-18, 22-19, 14-14)

Unicusano Pielle Livorno: Giovanni Lenti 16 (4/9, 0/0), Federico Loschi 12 (2/5, 2/5), Michele Rubbini 10 (2/3, 2/6), Baye Modou Diouf 9 (4/8, 0/0), Gian Paolo Almansi 9 (3/4, 1/3), Andrea Lo Biondo 8 (1/1, 2/7), Luca Campori 3 (1/1, 0/2), Lorenzo D’Ercole 3 (0/3, 1/4), Zdravko Okiljevic 2 (1/3, 0/0), Filippo Di Sacco 0 (0/0, 0/0), Francesco Dadomo 0 (0/0, 0/1), Federico Sergio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 – Rimbalzi: 45 12 + 33 (Baye Modou Diouf 9) – Assist: 17 (Michele Rubbini 7)

3G Electronics Legnano Knights: Gian Marco Drocker 14 (0/3, 4/11), Saverio Mazzantini 13 (2/4, 3/4), Giacomo Leardini 10 (1/6, 1/4), Luca Antonietti 8 (4/6, 0/2), Juan Marcos Casini 5 (1/2, 1/3), Michael Sacchettini 4 (1/3, 0/0), Diego Terenzi 3 (1/4, 0/1), Tommaso Marino 1 (0/0, 0/3), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Riccardo Cucchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 19 – Rimbalzi: 29 3 + 26 (Gian Marco Drocker 7) – Assist: 10 (Giacomo Leardini, Diego Terenzi, Tommaso Marino 2)

Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights