Serie B – Pielle Livorno corsara a Piombino con Chiarini mattatore

Serviva una prova senza errori, per battere la Pielle e quindi son bastati pochi errori per veder sfumare una possibile impresa. Il Golfo paga la superiorità ai rimbalzi dei labronici, principalmente nel proprio pitturato, vedi i 16 rimbalzi offensivi, spesso trasformati in canestro dalla Pielle. Se poi dall’altra parte si trova una grande difesa, che impedisce tiri puliti dalla distanza a Piombino, concedendo solo un misero 24%, non consono alle percentuali fin qui ottenute dai gialloblu, la vittoria per gli avversari è cosa fatta. Comunque vedere un Golfo combattere alla pari fino a 2’ dal termine contro la corazzata livornese, da molta fiducia in vista del finale di campionato. Il Golfo parte molto bene e trova subito una possibile chiave per mettere in difficoltà la difesa piellina, con Venucci che apre la sua gara con due bombe dalla distanza e Berra che, in virtù di un maggior peso, ha la meglio sul filiforme Diouf. Il colored labronico però si rifà in attacco e con Chiarini e LoBiondo ben francobollati dalla difesa piombinese, insieme a Rubbini e Ferraro tiene in corsa i suoi. Primo quarto che è sempre all’insegna dell’equilibrio, col massimo vantaggio di più 4 per Piombino. Si va la primo riposo sul 23 a 22, con coach Cagnazzo che, in vista di una sfida lunga e dura, da ampio riposo ai suoi titolari fra fine primo ed inizio secondo. La squadra gialloblu non vacilla nemmeno con le seconde linee in campo e grazie al gran lavoro di De Zardo, alla bomba di Cappelletti e ad una difesa che nel secondo parziale concederà solo 16 punti, con il morbido arcobaleno dell’appena rientrato Piccone, tocca il più 6 dopo 3’. Ma dall’altra parte anche Cardani aggiusta la difesa e grazie a Chiarini, che si accende in attacco, piazza un 8 a 0 che riporta avanti gli ospiti. In un continuo cambio al comando, Berra e la bomba di Turel, riportano Piombino davanti e al riposo lungo si va sul 41 a 38. Nella seconda parte di gara, il capolavoro difensivo della Pielle, che chiude il pitturato, che era stato terra di conquista per il Golfo nei primi due quarti con il 65% da due, costringendo i gialloblu al tiro dalla distanza. Così un po’ per la serata non brillante dei tiratori piombinesi e in buona parte per il gran lavoro difensivo dei livornesi, ne esce un penalizzante 4 su 20, che peserà molto sull’esito finale. Nonostante ciò anche il terzo parziale conferma l’equilibrio di forze fra le due compagini, con vantaggi alterni che non vanno mai oltre un possesso. A fine parziale si arriva con la Pielle avanti 57 a 59. Nell’ultimo quarto è un continuo rincorrere dei gialloblu, che con due bombe di Almansi, tamponano un più 4 ed un più 5 degli avversari, con De Zardo che firma la parità al minuto 34. Poi a due canestri di Chiarini, per il più 5 a metà parziale, risponde ancora De Zardo, con un due più uno su assist di Venucci, con lo stesso Venucci, che dopo una persa dei livornesi mette la bomba del sorpasso a meno di 3’ dalla sirena. Dopo il timeout di Cardani, Piombino paga con tre punti subiti, l’ennesimo rimbalzo offensivo degli avversari, che nell’azione successiva difendono ferocemente, causando una persa che Pagani trasforma nel più 4. È il pugno del ko, che i gialloblu accusano, andando un po’ in confusione e sbagliando quasi tutto nel finale, ne approfitta la Pielle che con Rubbini e Chiarini dalla lunetta e Pagani, ancora dopo rimbalzo offensivo, la chiude. Finisce 74 a 83, con Piombino che comunque resta in piena corsa per i playoff, quinto a pari merito con altre 4 squadre e con la zona playout lontana 6 punti.

Solbat Piombino – Caffè Toscano Pielle Livorno 74-83 (23-22, 18-16, 16-21, 17-24)

Solbat Piombino: Lautaro Berra 15 (7/11, 0/0), Mattia Venucci 14 (1/2, 4/8), Lorenzo De zardo 11 (3/5, 0/4), Mirco Turel 9 (3/3, 1/7), Fabrizio Piccone 7 (1/5, 0/4), Gian paolo Almansi 6 (0/1, 2/6), Alessandro Azzaro 5 (1/2, 0/1), Carlo Cappelletti 5 (1/2, 1/2), Stefano Longo 2 (1/1, 0/0), Zdravko Okiljevic 0 (0/0, 0/1), Francesco D’antonio 0 (0/0, 0/0), Elia Barsotti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 22 – Rimbalzi: 37 9 + 28 ( Lautaro Berra , Mattia Venucci , Lorenzo De zardo 6) – Assist: 15 ( Mattia Venucci 6)

Caffè Toscano Pielle Livorno: Mateo Chiarini 21 (3/8, 3/5), Michele Rubbini 14 (2/5, 3/6), Massimiliano Ferraro 14 (4/5, 1/5), Giordano Pagani 9 (4/7, 0/0), Federico Loschi 9 (3/4, 0/4), Matteo Laganà 6 (0/0, 2/3), Baye modou Diouf 4 (2/2, 0/0), Luca Campori 4 (0/1, 1/5), Andrea Lo biondo 2 (1/2, 0/8), Giorgio Manna 0 (0/0, 0/0), Francesco Dadomo 0 (0/0, 0/0), Filippo Cristofani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 23 – Rimbalzi: 41 12 + 29 ( Massimiliano Ferraro 10) – Assist: 9 ( Mateo Chiarini 4)

Uff stampa Golfo Basket Piombino