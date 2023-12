Serie B – Pielle Livorno domina il quarto periodo e vince a Salerno

Buona CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO per due quarti. Brutta nel terzo quarto. Cinica e feroce nel quarto e decisivo periodo, concluso sul 18-28.

Pielle che, dopo aver condotto per 30 minuti, si è ritrovata anche ad inseguire sul 54-52 in avvio di ultima frazione, in attesa di una vera e propria grandinata di triple che, di fatto, ha permesso alla squadra di coach Marco Cardani di strappare la seconda vittoria di fila, tutt’altro che scontata di mercoledì sera (con 1200 km da percorrere) sul campo della Lars Virtus Arechi Salerno (70-80 il punteggio finale). Man of the match Matteo Laganà, autore di 5/8 dall’arco e di tre bombe nel momento clou della partita; al suo fianco ottime pure le prestazioni di Andrea Lo Biondo (16 + 8 rimbalzi) e di Mateo Chiarini (per lui altri 18 a referto dopo i 30 rifilati a Piombino). Venerdì la Pielle tornerà in palestra per preparare la sfida di domenica al Pala Macchia contro la temibilissima Crema, vittoriosa di oltre 30 punti su Desio nell’infrasettimanale e già capace di sgambettare la Libertas in via Allende.

Lars Virtus Arechi Salerno-CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO: 70-80

LARS: Spizzichini 8, Matrone 5, Staselis 20, Cucco 3, Spinelli, Capocotta 3, Haidara, Fernandez, Lucadamo 3, Arnaldo 7, Kekovic 21. All. Sciutto.

CAFFÈ TOSCANO: Pagani 5, Laganà 15, Rubbini 2, Lo Biondo 16, Manna 2, Dadomo ne, Ferraro 7, Chiarini 17, Campori 4, Diouf 12. All. Cardani.

Arbitri: Di Gennaro e Faro di Roma

Parziali: 17-24, 16-18, 19-10, 18-28

Ufficio Stampa PIELLE LIVORNO