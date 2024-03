Serie B – Pielle Livorno parte in quarta poi controlla: Salerno ko al Pala Macchia

Pronostico rispettato per la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO che in un Pala Macchia come sempre gremito batte la Arechi Salerno e infila la tredicesima vittoria consecutiva, mantenendo la testa della classifica.

Approccio eccellente alla gara dei ragazzi di coach Marco Cardani che partono in quarta, attaccando a meraviglia la zona, e dopo dieci minuti sono già avanti di 16 (34-18) trascinati da un ottimo Ferraro (8 punti nel primo quarto) e un ritrovato Lo Biondo. Nella seconda frazione Salerno trova maggior fluidità offensiva e Acunzo si dimostra buonissimo giocatore con canestri di pregevole fattura che riportano gli ospiti anche a -4 (51-47), ma Loschi e Laganà in un batter d’occhio segnano il 58-47 su cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa tutti i biancoblù sono protagonisti e la Caffè Toscano tiene il distacco sempre sopra la doppia cifra. L’unico squillo di Salerno arriva al 30’ con Cucco che segna il -10 (70-60) con un parziale di 0-5 degli ospiti. Ci pensano ancora Laganà e Loschi con due triple in fila a chiudere il match e far partire la festa dei tifosi.

Ben cinque giocatori in doppia cifra per la PL, con dieci giocatori a segno. Questo per dire che come al solito la Caffè Toscano vince col collettivo, ma tra i singoli spiccano comunque i 18 punti di Loschi (4/7 da tre) e i 16 di Lo Biondo, conditi da quattro assist. Prossimo appuntamento sabato a Orzinuovi, contro Crema (palla a due ore 21:00).



CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO-Virtus Arechi Salerno: 90-73

CAFFÈ TOSCANO: Loschi 18, Pagani 12, Laganà 9, Rubbini 5, Lo Biondo 16, Manna 2, Cristofani, Dadomo, Ferraro 10, Chiarini 12, Campori 4, Diouf 2. All. Cardani.

VIRTUS ARECHI: Spizzichini, Agostini 7, Fraga 10, Matrone 12, Cucco 13, Spinelli, Acunzo 21, Haidara 2, Lucadamo, Kekovic 8. All. Amato.

Arbitri: Zancolò di Pordenone e Schiano di Trieste

Parziali: 34-18, 24-29, 12-8, 20-18

Ufficio Stampa PIELLE LIVORNO