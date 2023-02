Serie B – Pielle Livorno passa a Gallarate

La UNICUSANO PIELLE LIVORNO riparte da Gallarate: dopo la sconfitta interna subita per mano di Herons, la squadra di coach Marco Cardani, con qualche difficoltà, ha espugnano il non semplice fortino della Esse Solar, più pimpante nella prima fetta di gara ma poi travolta dalla maturità della Pielle. All’intervallo lungo il tabellone indica il 41-39, con una preghiera da oltre metà campo, di Gianpaolo Almansi, accolta dagli dei del basket. Ed è stato proprio il numero 23 in maglia Unicusano uno dei grandi protagonisti di serata (20, 4/7 dall’arco), assieme a Federico Loschi, sempre più in palla dopo il rientro dall’infortunio. Il momento chiave? L’ennesima tripla di Almansi per 66-72 ad una manciata di minuti dall’ultima sirena. Poi la Pielle ha sigillato il risultato dalla lunetta, festeggiando assieme agli oltre 50 tifosi saliti da Livorno.

Esse Solar Gallarate-Unicusano Pielle Livorno: 69-79

ESSE SOLAR: Hidalgo 22 (9/16 da 2), De Bettin 11 (5/9, 0/3), Ielmini 2 (1/1 da 2), Passerini 12 (1/3, 3/7), Clerini 7 (1/3, 1/4), Filippi 6 3/7 da 2), Ciardiello, Trentini 1 (0/1, 0/2), Gravaghi 5 (1/4, 1/3), Calzavara 3 (0/1, 1/1). All. Gambaro.

UNICUSANO: Rubbini 9 (1/3, 2/6), Paoli 2 (1/1, 0/2), Lo Biondo 12 (1/2, 3/5), Diouf 6 (1/4 da 2), Loschi 19 (2/4, 2/5), Lenti 11 (3/4 da 2), Di Sacco, Almansi 20 (2/3, 4/7), Okilijevic, Campori (0/1, 0/3). All. Cardani.

Arbitri: Correale di Atripalda (AV) e Palazzo di Campobasso

Parziali: 23-20, 41-39, 55-59, 69-79

UFF.STAMPA PIELLE LIVORNO