Serie B – Pielle Livorno vince il test sul campo di Herons Montecatini

La CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO espugna il Pala Terme di Montecatini – sponda Herons – in quello che, di fatto, è stato il terzo scrimmage settimanale: punteggio azzerato al termine di ogni quarto e padroni di casa avanti nei frangenti iniziali grazie ad una grandinata di triple firmate Adrian Chiera e in generale dal quintetto di coach Federico Barsotti. Forse un po’ disattenta la Pielle in avvio, prima di riscattarsi nella seconda frazione attraverso un gioco fluido e veloce. Nella ripresa la Pielle prova a scappare, toccando anche le 11 lunghezze di vantaggio, ma stavolta è Dell’Uomo a riaprire la gara (57-59). L’equilibrio regna sovrano anche nell’ultimo e decisivo periodo, ma la Caffè Toscano nel finale è più lucida e chiude la pratica con le giocate di Andrea Lo Biondo (23) e Mateo Chiarini (17). Prossimo impegno, il primo ufficiale, sabato 9 settembre contro la Libertas Livorno 1947 (palla a due ore 20:30 al Modigliani Forum).

Fabo Herons Montecatini-Caffè Toscano Pielle: 77-83

FABO: Rattazzi, Benites 8, Carpanzano ne, Chiera 14, Tosi, Longo 2, Arrigoni 9, Magrini, Lorenzetti 2, Giancarli 6, Dell’Uomo 23, Sgobba 13. All. Barsotti.

CAFFÈ TOSCANO: Ferraro 8, Chiarini 17, Baggiani, Rubbini 7, Pagani 11, Manna, Lo Biondo 23, Diouf 4, Cristofani 1, Simonetti, Campori 6, Laganà 6. All. Cardani.

Parziali: 25-17, 42-39, 57-59, 77-83

UFF.STAMPA PIELLE LIVORNO