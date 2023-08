Serie B – Pielle Livorno vincente nel test con San Miniato

Una bella CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO per 25 minuti, gagliarda, intensa e precisa, poi il morso della fatica ha preso inevitabilmente il sopravvento al termine di 10 giorni di doppi allenamenti, conclusi appunto sabato sera con il primo scrimmage stagionale a San Miniato concluso sul punteggio di 75-104. Nel mezzo anche il ritiro di Porretta Terme, 3 giorni utili per mettere benzina nelle gambe e cementare un gruppo che sta già bene insieme.



Tanta curiosità per vedere all’opera i volti nuovi di questa Pielle, ovvero Laganà (già idolo della curva Sud), Chiarini, Ferraro, Pagani e Manna. Cinque gli elementi in doppia cifra, per una Pielle che tornerà in campo mercoledì sera al Pala Macchia per un test di lusso al

cospetto dei Trapani Sharks (formazione ambiziosa di A2).



Etrusca San Miniato-Caffè Toscano Pielle: 75-104

CAFFÈ TOSCANO: Rubbini 12, Chiarini 15, Ferraro 8, Lo Biondo 18, Pagani 11, Laganà 14, Campori 8, Diouf 7, Manna 5, Cristofani 2, Dadomo 2, Baggiani 2. All. Cardani.

Parziali: 26-33, 43-63, 56-88

UFF.STAMPA PIELLE LIVORNO