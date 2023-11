Serie B – Pioggia di bombe sull’Andrea Costa Imola: la Liofilchem Roseto vince ancora

LIOFILCHEM ROSETO – ANDREA COSTA IMOLA 83-68 (21-16; 20-17; 26-20; 16-15)

ROSETO: Durante 15, Fabris n.e, Maiga, Poletti 10, Dervishi, Donadoni 8, Guaiana 8, Tamani 9, Mantzaris 9, Klyuchnyk 6, Santiangeli 18. Coach Franco Gramenzi

IMOLA: Drocker n.e, Fazzi 9, Sorrentino 6, Aukstikalnis 21, Ranuzzi 4, Corcelli 8, Marangoni 6, Bresolin, Martini 4, Ronchini, Crespi 10. Coach Emanuele Di Paolantonio

Tiri da due Roseto 12/26, Imola 15/40. Tiri da tre 15/31, 9/22. Tiri liberi 14/17, 11/18. Rimbalzi 38 (28+10), 34 (22+12)

Non sbaglia la Liofilchem Roseto che batte al “PalaMaggetti” 83-68 l’Andrea Costa Imola. Impegno insidioso per i biancazzurri per circa tre quarti di gara, prima dell’allungo decisivo. Per i ragazzi di Gramenzi una grande prestazione da oltre l’arco e solo alcuni errori conclusivi portano lo score da tre punti a 15/31 (48,4%): su tutti va segnalato il 5/5 di Durante.

Ritorno da avversario per coach Emanuele Di Paolantonio, a Roseto prima da assistente e poi da capo allenatore fra il 2015 e il 2018. Regolarmente in campo Poletti, out domenica scorsa a Taranto.

Proprio il capitano biancazzurro sigla i primi due punti della gara. Mantzaris invece inizia il match sbagliando un tiro da tre e commettendo un fallo, che va un 2+1 per Imola che passa a condurre con cinque punti consecutivi di Aukstikalnis. Dopo la fiammata ospite, Roseto impiega un paio di azioni per riassestarsi e poi riprende in mano la gara guidato proprio da Mantzaris e Poletti. Al 5’ però torna avanti l’Andrea Costa 9-10 grazie a una tripla di Fazzi e ad una penetrazione di Corcelli. La frazione prosegue con folate da una parte e dall’altra, con i padroni di casa che non appena paiono in grado allungare subiscono la replica dei biancorossi. Il primo quarto termina sul 21-16.

Come in avvio di gara, è Poletti a segnare il primo canestro del periodo: Liofilchem sul +7. L’andamento della frazione sembra essere meno cervellotica, con Roseto che mantiene il comando della gara ed Imola che rimane a stretto giro: una bomba di Durante regala il nuovo +7 locale ed induce Di Paolantonio a chiamare time-out nei pressi del 14’. Durante conferma di avere la mano particolarmente calda, colpendo ancora dalla lunga distanza: 31-23 al 15’. Va a bersaglio da oltre l’arco anche Poletti ed il divario oltrepassa la doppia cifra. Il vantaggio biancazzurro tocca anche le tredici lunghezze, con Durante 4/4 da tre. Si va invece all’intervallo sul 41-33. In doppia cifra Durante con 12 e Poletti con 10 in casa Roseto, mentre fra gli ospiti sono 16 quelli di Aukstikalnis.

Rientra meglio Imola che si riaffaccia pericolosamente sul -3. Roseto sembra respirare con le triple di Santiangeli e Mantzaris ma un nuovo black-out porta l’Andrea Costa ad avvicinarsi a sole due lunghezze: time-out Gramenzi sul 47-45 a 7’15” dalla fine del terzo quarto. Ancora una volta è Santiangeli a regalare ossigeno da oltre l’arco, al contrario di Mantzaris che non si ripete. 52-48 il parziale al 25’. Poco dopo la Liofilchem prova a riallungare con Tamani ma Aukstikalnis non ci sta e piazza la tripla; Santiangeli prova ad imitarlo una prima volta senza esito ma al secondo tentativo centra l’obiettivo. Un nuovo tentativo da oltre l’arco del numero 33 biancazzurro viene arrestato con un fallo, concretizzato con tre liberi messi a segno: padroni di casa +9. Santiangeli continua a tirare incessantemente da tre, con esiti altalenanti ma comunque sufficienti per mettere ai biancazzurri di allungare ancora, anche perché partecipa alla festa in chiusura di quarto anche Guaiana che spara la bomba che vale il 67-53 al 30’.

Si rivede Mantzaris per il +15, con un arresto e tiro dall’elevatissimo coefficiente di difficoltà, considerata anche la marcatura di un avversario. 5/5 da tre per Durante per il 73-55 al 32’. L’Andrea Costa sembra non crederci più e Di Paolantonio prova a salvare il salvabile sul -20 a 6’29” dal termine. Ad ogni modo, il successo dei ragazzi di Gramenzi sembra ormai essere in ghiacciaia, soprattutto dopo un’altra tripla siglata stavolta da Donadoni. La partita ha sempre meno da raccontare e Gramenzi dà spazio ai ragazzi della panchina. Nonostante il pesante passivo, i supporter ospiti continuano imperterriti a sostenere la loro squadra. Il match termina 83-68.