Serie B – Piombino, a tu per tu con il presidente Ottorino Lolini

Ventata di novità in questo mercato per un Basket Golfo che vuol rifarsi il look e vuol guardare al futuro, con ottimismo e convinzione. Pochissime le conferme e tanti nuovi arrivi, con una progettazione in cui la società crede molto. Un progetto partito col nuovo coach, un coach che ben conosce e che ama lavorare con i giovani. Infatti sarà un Golfo con un impronta marcatamente giovanile, senza per questo rinunciare alla qualità. Arriveranno prospetti che hanno brillato nelle giovanili, ma che hanno già avuto esperienze importanti in categoria e anche in quelle superiori. Giovani che hanno talento e voglia di emergere e che quindi daranno l’anima in campo. A questi verranno affiancati alcuni giocatori di esperienza per favorire il loro processo di crescita. Un progetto che guarda, come detto, al futuro, ma che potrebbe dare risultati anche nell’immediato. Perché una squadra giovane, in un campionato che si preannuncia lungo e stressante, con le molte partite ed i molti infrasettimanali che ci saranno, può essere favorita in termini di maggior integrità fisica, di intensità e di tempi di recupero ridotti. Insomma idee chiare e un progetto, che se sarà ben condotto, potrà dare molte soddisfazioni, prospettive importanti e chissà, forse anche a realizzare nel tempo qualche sogno. Sogni che lo stesso presidente, primo tifoso della sua squadra, non ha mai nascosto di fare, al pari dei tifosi gialloblu.

Le parole del Presidente Ottorino Lolini:

“Il campionato di seria B nazionale, come abbiamo visto nella passata stagione, è un campionato di alto livello; ci partecipano città e squadre blasonate con bacini di utenza ed ambizioni veramente importanti.

Parteciparvi è sicuramente un fiore all’occhiello per la Città di Piombino ed il Basket Golfo è orgoglioso di consolidare questa partecipazione. Lo farà, come sempre, nel rispetto dei budget finanziari a disposizione, ma con la determinazione e professionalità necessarie ad ottenere risultati importanti.

Con Andrea Zanchi stiamo iniziando un percorso, sicuramente impegnativo, che, confido, darà molte soddisfazioni alla tifoseria di tutto il comprensorio e lustro alla città di Piombino.

Come sempre sarà il campo a dare il giudizio finale del nostro operato.”

UFF.STAMPA BASKET GOLFO