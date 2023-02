Serie B – Piombino non brilla ma vince a Varese

Quando meno te lo aspetti, con la squadra che torna al completo, contro avversari, penultimi e staccatissimi in classifica e che devono fare a meno della loro stella, il miglior realizzatore del campionato, Zhao, il Golfo rischia di perdere e così compromettere la corsa al quarto posto. Forse il più brutto Golfo di stagione, poco gioco di squadra, tanti errori, principalmente nei primi due quarti, dove sono ben 9 le palle perse, con Varese che comanda ai rimbalzi e nel secondo quarto bombarda dalla distanza, con percentuali impressionanti. Giornata storta di molti giocatori, compensata con azioni, quasi sempre frutto di giocate individuali dell’MVP di serata, il neo arrivato Alibegovic, che con 17 punti, dei 26 segnati negli ultimi due quarti, guida la rimonta dei gialloblu. Il Golfo era anche partito bene, con Azzaro, Alibegovic e Piccone si porta sul 7 a 0, con ancora Piccone che firma il più 8 poco dopo, sul 3 a 11, ma sul 9 a 15 l’attacco gialloblu si inceppa. Cagnazzo prova a dare una scossa con i cambi, ma il trend della partita sembra girare verso Varese, con il quarto che si chiude con Piombino avanti solo di uno, 17 a 18. L’inizio di secondo quarto è una doccia fredda per il Golfo, Varese infila un 6 su 7 da tre, due a testa per Virginio e Veronesi, con buona circolazione di palla e con la difesa piombinese incapace di creare anche una minima difficoltà ai tiratori di Varese, che poco oltre la metà quarto, tocca il massimo vantaggio sul più 12, 41 a 29. Quarto che si chiude con un piccolo recupero del Golfo, che con Bianchi da tre e Piccone dalla lunetta, chiude a meno 9, 44 a 35. Al rientro ancora una bomba di Virginio, riporta a più 12 Varese, ma l’ennesimo schiaffo, sveglia dal torpore i gialloblu, che complice anche il fisiologico e quasi abituale calo dei padroni di casa, recuperano palloni in difesa, riuscendo così a correre e trovare in Alibegovic le uniche mani calde di serata, che firmano la parità al minuto 25. Nel finale di quarto due bombe di Venucci e Alibegovic danno il massimo vantaggio ai gialloblu, sul 54 a 61, ma nel finale Sorrentino fissa il 56 a 61 di fine quarto. Nel quarto finale, uno scatenato Alibegovic, apre con 6 punti suoi, che valgono il più 9, ma la fuga non riesce, con una palla persa e uno 0 su 3 dal campo Varese torna in scia, meno due. Venucci in penetrazione e Bianchi con un jumper dalla media, provano ancora un allungo, sul più 6 a metà quarto. Varese non molla, ma quando Azzaro chiude in canestro una ripartenza dei gialloblu, per il più 7 a 2’30’’ dalla fine sembra fatta. Ma Piombino per vincere deve affidarsi agli errori dell’avversario, che tornato a meno due, fa uno su due dalla lunetta con Tapparo, mancando la parità, poi ancora, la manca con Bottelli da tre e sul meno 3 a 35’’ dal termine fa zero su due dalla lunetta, con Assui. Non è ancora finita e Virginio a 14’’ dalla fine mette il canestro del meno uno, timeout Cagnazzo e rimessa in attacco Golfo, con Varese che fa fallo sistematico su Venucci dopo soli 3’’, Venucci in lunetta fa uno su sue e coach Donati chiama subito timeout. Alla ripresa, Piombino prova a difendere forte, ma Tapparo si libera per un comodo tiro dalla media e quando la palla rimbalza sul ferro e cade nelle mani di Alibegovic, i gialloblu possono tirare un enorme sospiro di sollievo. Vittoria per 79 a 81 e due punti che, visto come è stata giocata questa partita e con la contemporanea sconfitta di Omegna, pesano quasi il doppio, ma messa in archivio questa brutta gara, Piombino se vuole lottare per la quarta piazza, deve subito tornare quello visto in tutte le precedenti giornate.

di Stefanini Stefano

Campus Varese – Solbat Piombino 79-81 (17-18, 27-17, 12-26, 23-20)

Campus Varese: Nicolo Virginio 18 (3/4, 4/8), Edoardo Bottelli 14 (3/5, 2/9), Matteo Tapparo 11 (3/4, 1/4), Manuel Veronesi 10 (1/2, 2/3), Marco Allegretti 9 (3/3, 1/6), Matteo Macchi 8 (1/1, 2/10), Gianmarco Sorrentino 6 (3/4, 0/0), N’guessan elisee Assui 2 (1/3, 0/2), Christian luigi Kouassi 1 (0/0, 0/1), Riccardo Golino 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 7 / 12 – Rimbalzi: 46 12 + 34 (N’guessan elisee Assui 12) – Assist: 12 (Nicolo Virginio, Edoardo Bottelli, Matteo Macchi 3)

Solbat Piombino: Denis Alibegovic 26 (8/13, 2/3), Mattia Venucci 16 (3/7, 2/8), Edoardo Tiberti 13 (3/8, 1/3), Fabrizio Piccone 9 (2/2, 1/7), Alessandro Azzaro 5 (2/6, 0/1), Camillo Bianchi 5 (1/1, 1/4), Tommaso Tintori 4 (2/2, 0/0), Dario Mazzantini 2 (1/1, 0/1), Edoardo Pedroni 1 (0/1, 0/3), Francesco Rossato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 23 – Rimbalzi: 41 11 + 30 (Edoardo Tiberti 11) – Assist: 10 (Mattia Venucci 4)