Serie B – Piombino non stecca contro Desio

Con questo successo le quotazioni sulla permanenza in B nazionale salgono moltissimo, manca davvero solo un altro piccolo sforzo per raggiungere il primo traguardo stagionale. Ma nelle parole di De Zardo a fine gara, emerge ancora una volta fortissima la volontà di questo gruppo, di fare qualcosa di più. Contro Desio non c’è stata quasi mai partita, basti pensare che nella seconda parte di gara, Cagnazzo si potrà permettere di tenere quasi sempre in panchina Mattia Venucci, anche a scopo precauzionale, in quanto uscito dolorante da uno scontro con Giarelli. A Piombino infatti bastano poco più di due quarti per ipotecare la vittoria con largo anticipo. Prima metà gara in cui i gialloblu, difendono forte, concedendo solo 28 punti all’attacco lombardo e una gara intera dove i gialloblu corrono,come dimostrano gli oltre 90 possessi e quando i gialloblu corrono, è dura per chiunque. La cronaca racconta dell’unico momento di difficoltà dei gialloblu in avvio, con i canestri di Mazzoleni e Maspero e di qualche concessione di troppo ai rimbalzi offensivi, che fruttano il più 3 per gli ospiti. Ma Piombino aggiusta subito la difesa e si accende in attacco, con un parziale di 16 a 0, con Berra che sovrasta Giarelli e Venucci e Piccone che mettono in mostra le loro qualità balistiche. Come spesso accade però il Golfo va a fiammate e passaggi a vuoto e Desio approfitta di uno di questi per risalire fino al meno 6 di fine quarto, sul 22 a 16. In avvio di secondo stupisce un De Zardoreduce da tre giorni con la febbre e insieme ad un Cappelletti, che lo assiste, riapre un altro break, che con una schiacciata dell’ala di Latina, riporta a più 12 il Golfo. Ancora una volta però arriva un blackout gialloblu, 4 minuti senza segnare, che riportano a meno 6 una Desio sospinta dal giovanissimo Valsecchi e costringono Cagnazzo a chiamare timeout. Sosta propizia, per ricaricare le pile alla difesa, che al rientro provoca un paio di perse degli avversari, trasformata in due bombe da Azzaro e Venucci, per il nuovo più 12 Golfo. Nemmeno il canestro di un Giarelli che sarà il migliore dei suoi, ridà slancio a Desio, subito punita dalla seconda bomba di Azzaro e da tre liberi di Venucci, per il 42 a 28 al riposo lungo. In avvio di terzo, Berra, un affondata di Azzaro, ancora Berra e una bomba di Piccone, allargano il divario. Desio sbanda e sono Turel, con una paio di bombe in transizione e Cappelletti, anche lui in ripartenza, a mettere la parola fine ad ogni velleità degli ospiti, mandandoli a meno 25echiudendo il quarto sul più 23, 70 a 47. Il resto della gara è normale amministrazione per i gialloblu, c’è però il tempo per vedere il debutto del giovane Giovanni Spagli, che lo bagna anche con due punti dalla lunetta. Finisce 92 a 73, con la decima vittoria casalinga, in un Palatenda che diventa sempre più un fortino difficile da espugnare, per Venucci e compagni.

Solbat Piombino – Rimadesio Desio 92-73 (22-16, 20-12, 28-19, 22-26)

Solbat Piombino: Lorenzo De zardo 16 (4/6, 2/3), Lautaro Berra 15 (7/11, 0/1), Carlo Cappelletti 15 (2/2, 3/4), Mattia Venucci 12 (1/3, 2/4), Alessandro Azzaro 10 (2/3, 2/4), Fabrizio Piccone 8 (1/5, 2/3), Mirco Turel 8 (1/5, 2/6), Stefano Longo 4 (2/3, 0/2), Zdravko Okiljevic 2 (1/3, 0/1), Giovanni Spagli 2 (0/0, 0/1), Gian paolo Almansi 0 (0/2, 0/1), Francesco D’antonio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 – Rimbalzi: 38 10 + 28 ( Lautaro Berra 7) – Assist: 21 ( Fabrizio Piccone 6)

Rimadesio Desio: Simone Valsecchi 15 (3/7, 3/6), Gabriele Giarelli 12 (6/9, 0/1), Giacomo Maspero 11 (2/8, 2/6), Simone Caglio 9 (2/3, 0/1), Guglielmo Sodero 6 (3/3, 0/4), Giacomo Baldini 5 (2/4, 0/1), Andrea Mazzoleni 5 (2/7, 0/0), Matteo Tornari 5 (0/0, 1/3), Ricards Klanskis 3 (1/2, 0/0), Stefano Elli 2 (1/2, 0/0), Carlo Fumagalli 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 37 11 + 26 ( Giacomo Maspero 7) – Assist: 11 ( Simone Valsecchi 4)

UFF.STAMPA INFO BASKET GOLFO PIOMBINO