Serie B – Piombino regola la Junior Casale

Seconda trasferta consecutiva per la Junior Casale che, in occasione della nona giornata di campionato, è stata ospite della Solbat Piombino: i rossoblu mettono in campo tutto il cuore e la determinazione che li contraddistinguono, ma alla fine sono i padroni di casa a conquistare la vittoria 96-81.

Per i rossoblu da segnalare la doppia-doppia di Riva (13 punti e 10 rimbalzi), in doppia cifra per il punteggio anche Apuzzo (16 pt), Staffieri (14) e Saladini (13).

I padroni di casa partono subito con il piede sull’acceleratore portandosi in un amen sul +10, i rossoblu però non ci stanno e, complici le ottime percentuali dalla lunga distanza, recuperano il gap e chiudono i primi 10’ di gioco sul 22-23. Nel secondo quarto la Junior però s’inceppa e la Solbat coglie l’occasione per riportarsi in vantaggio e mandare le squadre all’intervallo lungo sul 48-37.

Il secondo tempo inizia con qualche difficoltà di troppo per i casalesi, con coach Cristelli che chiama prontamente timeout, ma il divario creato è ormai ampio (72-63 a 10’ dalla fine del match). La Junior ci crede ma ogni tentativo di rimonta viene prontamente spento dalle bocche di fuoco toscane; la gara termina così con la vittoria di Piombino 96-81.

I rossoblu scenderanno ora in campo Venerdì 2/12 (ore 21.00) contro Oleggio, per poi affrontare il turno infrasettimanale (martedì 6/12) a domicilio della Gema Montecatini e successivamente la gara contro Langhe Roero lunedì 12/12.

SOLBAT PIOMBINO – JUNIOR CASALE MONFERRATO: 96-81 (22-23; 48-37; 72-63)

SOLBAT PIOMBINO: Gherardini, Azzaro 22, Biagetti 2, Piccone 14, Alfarano, Mazzantini 8, Venucci 17, Rossato 5, Bianchi 2, Tiberti 14, Tintori 2, De Zardo 10. All. Cagnazzo

JUNIOR CASALE: Riva 13, Jovanovic 4, De Ros 8, Staffieri 14, Apuzzo 16, Raiteri, Ciocca, Ruiu 6, Negri 7, Saladini 13. All. Cristelli

