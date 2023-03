Serie B – Piombino sbanca Casale

Un Golfo a corrente alternata, ha la meglio sullo Junor Casale. Piombino parte benissimo sull’asse collaudatissimo Venucci/Tiberti e su un Piccone che da subito fa vedere di essere in grande serata, prodotto 8 a 0. Dopo 5’, con Tiberti dalla lunetta, firma il primo vantaggio in doppia cifra. Nel tentativo di fermare il lungo torinese, si caricano di falli sia Riva che Negri, costringendo coach Gambaro, in assenza di Ruiu, a schierare un quintetto small ball. Soluzione che però paga, con i canestri di uno Staffieri on fire, che mette la bomba del meno 7, imitato da Apuzzo per il meno 4. Piombino non approfitta della superiorità sotto i tabelloni, con Tiberti che sceglie alcuni tiri dalla media sbagliandoli, anzichè andare ad attaccare il ferro. L’attacco gialloblu negli ultimi tre si inceppa e Casale chiude così sul meno 5, 14 a 19. In avvio di secondo quarto, Staffieri piazza la bomba del meno 2 e coi suoi canestri tiene i piemontesi agganciati al match, fino a metà parziale. Dopo 15’ con 1 su 9 da tre, il Golfo si sblocca dalla distanza, con le bombe di Bianchi, Azzaro e Piccone, ritrovando il più 10 di vantaggio, ma Staffieri risponde per le rime e accorcia a meno 5. Dall’altra parte Piccone non sbaglia mai e mette dalal distanza la fiema sul nuovo più 10, che diviene più 11, con l’uno su due di Tintori dalla lunetta. Sarà ancora il rientrante lungo piombinese ha segnare il più 9 di chiusura del quarto, rispondendo ai centri di Saladini e D eRos, per il 30 a 39 al riposo lungo. Primi due quarti su cui pesa il dominio piombinese ai rimbalzi, 27 a 16, che compensa in parte le 9 perse. I primi 6’ del terzo quarto sembrano quelli decisivi con i gialloblu che piazzano un parziale di 20 a 8, volando a più 21. I canestri che lanciano la fuga dei gialloblu sono di Piccone e Alibegovic, che colpiscono sia da fuori, che dal pitturato e di un Tiberti che torna padrone dell’area. Col vantaggio che arriva addirittura a toccare il più 23 a 1’30’’ dall’ultimo riposo, la partita sembra già chiusa, ma due bombe di Staffieri nel finale tengono accesa una fiammella per i locali, chiudendo il quarto sul 50 a 67. Il quarto si apre col più 19 segnato da Tiberti, ma forse il Golfo pensa troppo presto di avere vinto e Casale, in 3 minuti e mezzo, piazza un parziale di 13 a 0 riaprendo il match. Interrompe l’astinenza gialloblu ancora Tiberti e Azzaro spesso inpegnato in un lavoro oscuro, recupera una palla e poi va a concludere da sotto per il più 10, che diventa più 12 con la firma di Alibegovic. Casale non si arrende e dalla distanza con Saladini ritrova il meno 7, ma quando oramai manca un solo minuto alla sirena. A mettere la parola fine al match la firma dei due migliori realizzatori della serata, Tiberti da tre e Piccone con la quinta bomba su 5 tentativi. Finale 84 a 71, con Piombino che mantiene il quarto posto, con due punti di vantaggio sulla Herons vincente a Gallarate.

Le parole di Cagnazzo a fine gara: “Siamo stati abbastanza bravi a tenere sotto controllo la partita, fin dall’inizio. Siamo stati bravi a resistere ai vari tentativi di riaprire la partita da parte di Casale, sia nel secondo quarto che negli ultimi cinque minuti. Abbiamo ancora da migliorare molte cose quando ci troviamo di fronte una difesa come quella di Casale, che usa tanti tipi di difesa. Dobbiamo essere ancora più bravi a controllare il ritmo della partita e non dobbiamo concedere i canestri facile che stasera abbiamo concesso. Però sono altri due punti su un campo non facile, come farebbe pensare la classifica di Casale, presi contro una squadra che ha messo in difficoltà molte avversarie, basti vedere la partita precedente con la Libertas. Quindi ci portiamo a casa questi due punti e proseguiamo nel nostro percorso.”

di Stefanini Stefano

Junior Casale Monferrato – Solbat Piombino 71-84 (14-19, 16-20, 20-28, 21-17)

Junior Casale Monferrato: Valerio Staffieri 23 (3/5, 5/10), Manuel Saladini 12 (3/4, 2/8), Giulio Raiteri 10 (3/3, 1/2), Claudio Negri 9 (4/7, 0/1), Alberto Apuzzo 6 (1/2, 1/4), Guglielmo De ros 5 (1/4, 0/2), Pietro Avonto 3 (0/2, 0/5), Alessandro Riva 2 (1/5, 0/1), Matteo Ciocca 1 (0/2, 0/0), Bilal Kamar 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Geraci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 28 6 + 22 (Valerio Staffieri 7) – Assist: 16 (Manuel Saladini, Guglielmo De ros 4)

Solbat Piombino: Edoardo Tiberti 25 (7/14, 1/2), Fabrizio Piccone 23 (3/5, 5/5), Denis Alibegovic 13 (3/9, 1/6), Alessandro Azzaro 10 (3/3, 1/1), Camillo Bianchi 5 (0/1, 1/4), Mattia Venucci 3 (0/0, 0/4), Tommaso Tintori 3 (1/2, 0/0), Dario Mazzantini 2 (1/3, 0/0), Edoardo Pedroni 0 (0/1, 0/1), Francesco Rossato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 24 – Rimbalzi: 42 8 + 34 (Denis Alibegovic 12) – Assist: 17 (Mattia Venucci 6)