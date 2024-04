Serie B – Piombino vince nettamente a Rieti

Una Rieti senza grandi motivazioni e senza il suo capitano Da Campo, regge solo poco più di un quarto contro i gialloblu, che pur con le indisponibilità di Cappelletti e D’Antonio, vantano un organico molto più lungo dei laziali. Vittoria che sfata il tabù delle due vittorie consecutive, dopo 5 mesi dall’ultima serie consecutiva. Cagnazzo usa saggiamente le rotazioni, distribuendo equamente i minutaggi e dando spazio a chi giocava di meno. Il Golfo, risparmia anche qualche energia, giocando a ritmi molto più bassi del solito e torna a tirare molto da tre, seppur con percentuale non altissima. La partita ha la sua svolta nella seconda metà del secondo quarto, dopo un primo, che aveva anche visto Rieti condurre sul 14 a 8 e terminare in parità, a quota 18. Coi soli Markovic e Melchiorri a dare qualità in attacco, alla metà del secondo parziale, i locali vedono Piombino allungare, con un 8 a 0 firmato dalle bombe di De Zardo e Turel e dal canestro di Berra, che portano il vantaggio sul più 11. Un divario che Rieti non riuscirà più a ridurre sensibilmente e a fine quarto, si ritroverà a meno 12, sul 31 a 43. L’ultimo avvistamento dei reatini sotto la doppia cifra di svantaggio, è al minuto 22, sul meno 9, subito cancellato dalla bomba di Azzaro e dalla successiva di Piccone. Partita che in pratica finisce qui, a metà parziale coach Ponticiello alza bandiera bianca e manda in campo i giovanissimi, per dar loro soddisfazione e la partita si trascina così, senza emozioni fino alla fine. Piombino dopo aver toccato il più 24, finisce vincendo per 87 a 71. Dagli altri campi non arrivano sorprese e allora per i gialloblu si prospetta un quarto di finale dei playoff, contro la corazzata Ruvo Di Puglia. Piombino con la conquista dei playoff, ha già vinto il suo campionato, ma ora senza pressioni, può divertirsi e con la qualità del suo organico ed il suo gioco veloce e spumeggiante, può davvero diventare la mina vagante di questo finale di stagione.

NPC Rieti – Solbat Piombino 71-87 (18-18, 13-25, 20-27, 20-17)

NPC Rieti: Mattia Melchiorri 24 (6/11, 1/2), Nikola Markovic 17 (4/9, 2/6), Victor Sulina 11 (4/6, 0/1), Kurt Cassar 9 (2/4, 1/4), Dario Zucca 7 (2/7, 1/7), Matteo Reginaldi 2 (0/1, 0/0), Federico Margarita 1 (0/0, 0/0), Lorenzo Mele 0 (0/2, 0/1), Leonardo Del sole 0 (0/4, 0/0), Bacary Sane 0 (0/0, 0/0), Mattia Da campo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 26 – Rimbalzi: 39 13 + 26 ( Dario Zucca 8) – Assist: 13 ( Nikola Markovic , Kurt Cassar , Lorenzo Mele 3)

Solbat Piombino: Gian paolo Almansi 16 (2/4, 4/9), Lorenzo De zardo 14 (5/10, 1/5), Fabrizio Piccone 11 (2/7, 2/3), Mirco Turel 11 (2/4, 1/5), Mattia Venucci 11 (4/6, 1/6), Lautaro Berra 10 (5/11, 0/0), Alessandro Azzaro 8 (2/3, 1/3), Zdravko Okiljevic 5 (1/2, 0/0), Stefano Longo 1 (0/2, 0/3), Francesco D’antonio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 20 – Rimbalzi: 46 24 + 22 ( Gian paolo Almansi , Mirco Turel 8) – Assist: 23 ( Mirco Turel 5)

UFF.STAMPA GOLFO PIOMBINO