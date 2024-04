Serie B Playout G1 – Bisceglie fa sua la prima sfida contro Vicenza

Lions Bisceglie – Civitus Allianz Vicenza 74-66 (26-22, 18-16, 12-12, 18-16)

Lions Bisceglie: Raphael Chiti 23 (1/3, 4/8), Edoardo Fontana 12 (4/8, 0/1), Janko Cepic 11 (3/6, 1/3), Juan Rodriguez suppi 9 (3/5, 1/4), Soma Abati toure 9 (2/3, 1/4), Roberto Chessari 4 (2/8, 0/3), Marcelo Dip 4 (2/4, 0/0), Milos Divac 2 (1/1, 0/0), Matej Petrovic 0 (0/0, 0/0), Stefano Rubinetti 0 (0/0, 0/0), Simone Turin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 23 – Rimbalzi: 41 8 + 33 (Soma Abati toure 11) – Assist: 16 (Roberto Chessari 4)

Civitus Allianz Vicenza: Valerio Cucchiaro 17 (4/7, 3/8), Fabio Bugatti 14 (2/9, 2/4), Stefano Cernivani 12 (5/9, 0/3), Luca Antonietti 8 (4/7, 0/1), Luca Brambilla 6 (3/5, 0/0), Niccolò Lurini 6 (1/1, 1/2), Alessandro Riva 3 (1/4, 0/0), Andrea Campiello 0 (0/2, 0/0), Sami Sanad 0 (0/0, 0/1), Nicholas Carr 0 (0/0, 0/0), Andrea Pavan 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 12 – Rimbalzi: 31 4 + 27 (Luca Brambilla 7) – Assist: 12 (Valerio Cucchiaro, Stefano Cernivani 4)

Gara 1 del primo turno playout di serie B Nazionale Old Wild West se la aggiudicano i Lions Bisceglie superando ancora una volta in volata la Civitus Allianz Vicenza.

Il finale di 74-66 porta la serie 1-0 per i pugliesi che festeggiano l’arrivo in questa post season del nuovo main sponsor Biotec, azienda locale affermata a livello internazionale nel settore del trattamento delle acque. Per gara 2 si torna in campo mercoledì Primo Maggio alle ore 18.30, ancora al palaDolmen (diretta streaming per abbonati su Lnp Pass, attiva l’offerta “Postseason”).

Per Vicenza c’è l’incognita Cernivani, uscito zoppicando a due minuti per un infortunio al ginocchio. La panchina della Civitus però ha gli elementi per sopperire ad eventuali assenze e anche rispetto a quella degli avversari può essere un fattore in una serie con sfide ravvicinate. Coach Origlio, anche lui subentrato a stagione in corso, nonostante due assenze a roster non ha utilizzato Petrovic, ala classe 2005 arrivata da Corato in settimana.

La gara

Il primo parziale è a favore di Bisceglie, 15-8 a metà primo quarto: l’ex biancorosso Chiti (top scorer a 23 punti) mette 12 punti in 12 minuti e il vantaggio sale proprio a +12 (39-27) a 5 minuti dall’intervallo. Bugatti, Cernivani e Cucchiaro tengono a -6 Vicenza che difende a zona.

I berici rientrano anche a -1 a metà della ripresa con la prima conclusione a segno da oltre l’arco di Lurini, ma due triple di Chiti fanno saltare sulla sedia gli spettatori e ricacciano indietro gli ospiti. Tourè nel secondo tempo fa la voce grossa sotto i tabelloni (11 rimbalzi alla fine), la tensione in campo è tanta e le percentuali al tiro scarseggiano: il quarto finisce 12 pari, con Vicenza ancora a rincorrere.

Il finale è ancora una volta punto a punto, però la Civitus non riesce mai a mettere la testa avanti. A un minuto dalla fine la chiude Fontana da sotto per il +8.

UFF.STAMPA PALL.VICENZA