Serie B playout G2 – NPC Rieti vince ancora, Salerno ora è spalle al muro

Inizio partita su ritmi altissimi e ricco di falli. A 5:50 Cassar stoppa l’avversario, ruba palla e la lancia per Sulina che da perimetro mette una splendida dida tripla del +5 NPC. Salerno sbaglia tantissimo sotto canestro e ai liberi. A 4:56 Melchiorri perde un pallone velenoso, in contropiede gli ospiti provano a segnare ma sulla loro strada incontrano Del Sole che dà spettacolo con una vigorosa stoppata su Cucco. A 4:11 punteggio 7 – 3. Sulina per Zucca che mette da tre per il +7 Rieti, ma gli uomini di coach Ponticiello sono in ritmo e Sulina a 2:34 mette a segna la bomba del +10, massimo vantaggio NPC. Gli amarantocelesti non si fermano e su una nuova transizione offensiva è ancora Zucca a metterla da tre punti per il 18-7. Sempre lui a 1:16 da due, +13 Rieti. Incredibile Zucca, ancora da tre sul finale di frazione. Il primo quarto chiude 23 – 11.

La domina Sulina anche ad inizio secondo quarto. È lui a fornire l’assist per la bomba di Melchiorri. Rieti macina gioco, Markovic da tre a 7:31, NPC sul 29 – 16. Tecnico alla panchina di Salerno ed un libero per Markovic che fa 0/1, ma si rifà subito, col motorino entra in penetrazione e segna da due. A 5:50 Sulina ruba palla e la NPC conquista un fallo. A 4:23 erroraccio di Spizzichini che lancia nel vuoto. Palla a Rieti, ma dal perimetro blocco falloso di Zucca. Uno contro uno di Mele che infila da due, NPC a +19, nuovo massimo vantaggio: 37-20. Cucco da tre per Salerno. Il primo tempo termina 44 – 30. Sul finire di frazione uno schema ben riuscito della NPC manda a segno Markovic con uno splendido canestro.

L’Arechi parte bene nella terza frazione con un mini break di 2-6 rosicchia punti ai padroni di casa, ma è ancora una volta Zucca a dare ossigeno alla NPC con una tripla, seguito a 6:36 dal fine quarto da Markovic, tre punti anche per lui. Mele perde palla a 5:20 e Salerno in contropiede mette il -9. Ancora Spinelli a 4:25. Doppio antisportivo, uno per squadra. La NPC soffre, ma è Zucca (MVP) a segnare una nuova bomba. Melchiorri sottomano per il nuovo +9 Rieti. Frazione concitata, Salerno attacca e Rieti tenta di respingere affannosamente le offensive. Il terzo quarto chiude sul 63 – 56.

Difesa reatina in grossa difficoltà, Salerno riesce ad arrivare a -2 a 6:40 dal termine. Il pareggio arriva poco dopo. Squadre sul 66 pari. È Zucca a togliere le castagne dal fuoco con l’ennesima tripla, 28 i punti per lui. Cassar per il +5. Markovic sotto canestro, poi Cunzo da tre. Lunga penetrazione di Melchiorri a 2:08, la passa a Cassar che però perde palla. Partita tesa, a 50″ dal termine Rieti 75 – 73 Arechi. Fallo e rimessa per Salerno, palla persa, fallo su Mele che va dai liberi e fa 2/2. Rieti vince 77 – 73.

TABELLINI

NPC Rieti – Lars Virtus Arechi Salerno 77-73 (23-11, 21-19, 19-26, 14-17)

NPC Rieti: Dario Zucca 28 (2/4, 6/8), Nikola Markovic 17 (4/9, 3/11), Mattia Melchiorri 14 (4/9, 1/6), Victor Sulina 8 (0/1, 2/6), Kurt Cassar 6 (3/3, 0/0), Lorenzo Mele 4 (1/1, 0/2), Leonardo Del sole 0 (0/1, 0/0), Federico Margarita 0 (0/0, 0/0), Francesco Novelli 0 (0/0, 0/0), Matteo Reginaldi 0 (0/0, 0/0), Bacary Sane 0 (0/0, 0/0), Mattia Da campo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 16 – Rimbalzi: 36 4 + 32 (Dario Zucca 12) – Assist: 19 (Nikola Markovic 7)

Lars Virtus Arechi Salerno: Francesco Spinelli 19 (6/9, 1/3), Mattia Acunzo 15 (4/12, 2/4), Lazar Kekovic 13 (3/9, 1/1), Marco felice Capocotta 11 (5/10, 0/3), Gabriele Spizzichini 8 (4/12, 0/1), Marco Cucco 5 (1/2, 1/8), Pietro Agostini 2 (1/1, 0/0), Lautaro Fraga 0 (0/0, 0/1), Emanuele Lucadamo 0 (0/0, 0/0), Umberto Mazzarella 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 17 – Rimbalzi: 39 12 + 27 (Mattia Acunzo 14) – Assist: 15 (Gabriele Spizzichini 7)

Uff stampa NPC Rieti