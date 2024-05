Serie B Playout G2 – Padova allunga nella ripresa e va sul 2-0 con Ozzano

Pallacanestro Virtus Padova – Logimatic Group Ozzano 91-87 (17-18, 20-17, 31-6, 23-46)

Pallacanestro Virtus Padova: Corrado Bianconi 23 (5/9, 3/7), Andrea Scanzi 22 (4/4, 2/7), Federico Schiavon 17 (0/0, 5/6), Giacomo Cecchinato 11 (4/5, 0/9), Michele Antelli 9 (2/3, 1/3), Matteo Cagliani 5 (0/1, 1/3), Lorenzo Molinaro 2 (1/2, 0/2), Federico Osellieri 2 (1/1, 0/0), Francesco Padovani 0 (0/0, 0/0), Isacco Marchet 0 (0/0, 0/0), Michele Ferrari 0 (0/0, 0/0), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 26 – Rimbalzi: 40 8 + 32 (Corrado Bianconi 10) – Assist: 19 (Andrea Scanzi, Michele Antelli 5)

Logimatic Group Ozzano: Lionel Abega 19 (4/6, 2/8), Riccardo Cortese 14 (2/8, 3/6), Nicola Bastone 13 (2/6, 2/4), Alessandro Piazza 12 (2/5, 2/7), Costantino Bechi 11 (2/4, 2/7), Giulio Martini 7 (3/3, 0/0), Carlo Balducci 6 (1/4, 0/1), Giacomo Filippini 5 (2/4, 0/1), Joel Myers 0 (0/0, 0/0), Federico Terzi 0 (0/0, 0/0), Giulio Zambianchi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Zanasi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 29 – Rimbalzi: 32 11 + 21 (Lionel Abega 8) – Assist: 11 (Lionel Abega 4)

PALABERTA, MONTEGROTTO TERME – Una partita simile a Gara-1, con un quarto finale addirittura da 46 punti per i New Flying Balls, ma il risultato dice ancora Pallacanestro Virtus Padova, vittoriosa 91-87 e ora sul 2-0 nella serie valida per il 1° turno playout. Giovedì 9 maggio alle 20.30, in Gara-3 che si giocherà al Pala Arti Grafiche Reggiani, servirà assolutamente una vittoria per non giocarsi la salvezza in Serie B Nazionale contro la Civitus Allianz Vicenza, superata 3-0 dai Lions Bisceglie nell’altra semifinale.

Coach Conti opta per uno starting five composto da Bechi in tacca bassa, con Abega, Cortese, Bastone e Filippini.

Piano piano, Ozzano si costruisce un corposo vantaggio su Padova, incisiva solo con Bianconi – nei primi 3’ – dalla lunga distanza; Cecchinato ci prova, ma non è lucido come 48 ore prima (0/5), mentre dall’altra parte Abega si fa portavoce dell’attacco ospite. I ragazzi di coach Conti capiscono l’importanza di andare ad attaccare il canestro all’interno dell’area – il 10-5 dopo 5’ porta la firma dei 4/5 da due – lasciando spazio da fuori ai veneti, in difficoltà visto l’eloquente 1/10. Il gioco da tre punti dello sbloccato Cecchinato vale il 14-14, Bechi e Schiavon si rispondono dai 6.75 metri ma, ad avere l’ultima parola del quarto, è uno dei ragazzi più in palla, Abega.

Il secondo quarto è all’insegna dell’altissima intensità: Cagliani, Cortese e Scanzi stracciano le retine, con Ozzano a un possesso di vantaggio (27-24); Bechi, invece, richiama al minuto i dieci protagonisti siglando il 3/6 da tre di squadra. Da sottolineare l’apporto nel computo dei rimbalzi di Martini, che in 6’ ne porta ben cinque alla causa ozzanese ed è l’autore del momentaneo +6 (32-26). I piani ospiti si complicano al raggiungimento del quinto fallo, a nemmeno metà quarto, e successivo nuovo aggancio a opera di Osellieri (32-32) nel mezzo del parziale di 11-0 chiuso da Filippini. Un momento di blackout che costringe Ozzano a indietreggiare, ma solo per due punti di differenza al termine del primo tempo.

Il ritorno in campo è di marca Antelli, poi Bianconi segna il +10 Padova (45-35), lasciando al 3’ la scena ad Abega che prova a scuotere i suoi con il gioco da tre punti, facendosi abbattere da Bianconi (top scorer di quel momento con 14 tasselli), a quota tre falli come Molinaro e Cecchinato. Ozzano non ne approfitta, i locali – pur continuando a tenere una media bassa da tre (1/4, i NFB invece 1/5) – sono più incisivi ai liberi e maggiormente aggressivi in fatto di rimbalzi. Il divario si fa pesante, Martini interrompe il digiuno a canestro dopo 5’, quando la Virtus comanda 60-40: alla fine, sono solo sei i punti dei biancorossi.

Bianconi, invece, raggiunge quota 23. Ozzano mette in campo tutt’altra grinta quando sembra troppo tardi: la differenza viaggia sempre sulla quindicina di punti (77-62 a metà quarto), poi un’accelerata decisiva per mettere pepe all’incontro porta i biancorossi a-8 (77-69). Parziale di 7-0 incorniciato dalla tripla di Cortese, con la gara che – a 3’ dalla sirena – inizia a giocarsi anche con i nervi. Bastone sigla la prima tripla del -7, Schiavon fa impazzire il PalaBerta, Piazza lo zittisce: ma è il numero 21 ospite, con un pressing asfissiante continuo, a tenere in vita i suoi compagni. È il festival della tripla, Abega contribuisce con un tiro dall’angolo con una percentuale di realizzazione bassissima: quando coach de Nicolao chiama timeout, Padova è avanti solo di 4 lunghezze (84-80) a meno di 60” dalla fine. Scanzi e Cecchinato salutano per il raggiungimento di cinque falli, ma Padova trova il “bonus” in contropiede con Antelli dopo una mischia sotto il proprio canestro. A Ozzano non bastano i 46 punti nel quarto quarto.

UFF.STAMPA LOGIMATIC OZZANO