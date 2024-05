Serie B PLAYOUT G3 – Padova è ancora viva, vittoria a Vicenza

By

In una palpitante battaglia punto a punto la Civitus Allianz Vicenza cede negli ultimi secondi alla Virtus Padova che accorcia la serie playout sul 2-1. Domenica 26 maggio alle ore 18 ci sarà gara 4 sempre nel capoluogo berico, ingresso gratuito.

La sfida

In un Palazzetto dello Sport “Città di Vicenza” da tutto esaurito l’inizio contratto dei padroni di casa fa scappare gli ospiti sul 0-7 dopo due minuti. Antonietti sblocca la situazione, poi Scanzi dà il +7 ai suoi. Bugatti da tre accorcia e ancora Antonietti imbeccato da Cucchiaro segna il -2 sulla sirena del primo periodo. Nel secondo quarto la Civitus sorpassa i neroverdi ma Antelli e Bianconi riportano sul +5 gli ospiti con un parziale di 10-0 chiuso da Campiello in semigancio.

Bugatti apre le danze nella scoppiettante ripresa, Cernivani in contropiede firma il 48-47 a 2 minuti dalla fine del terzo periodo. Sorpassi e controsorpassi si susseguono e in avvio di ultimo quarto ancora Antelli pareggia in entrata, poi Molinaro da fuori trova il +4.

Sale la tensione, Bugatti (top scorer a 24) toglie le castagne dal fuoco e ne segna 5 in fila. La gara diventa pirotecnica Brambilla pareggia, Ferrari risponde, poi è botta e risposta Scanzi-Bugatti.

Gli ultimi due minuti sono da infarto: Cecchinato segna il +4, Cernivani non ci sta e piazza la tripla del -1. Vicenza ha tre occasioni per il sorpasso negli ultimi secondi, ma la palla viene sputata dal ferro.

Dichiarazioni Bugatti

“Ora dobbiamo resettare e pensare a gara 4, loro hanno giocato la miglior partita della serie, noi non abbiamo avuto un approccio perfetto in difesa nei primi venti minuti, ma è stata una partita equilibrata, loro hanno giocatori esperti e di talento. Domenica abbiamo bisogno ancora del nostro pubblico e cercheremo di chiudere la serie”.

Civitus Allianz Vicenza – Pallacanestro Virtus Padova 72-74 (17-19, 16-20, 20-12, 19-23)

Civitus Allianz Vicenza: Fabio Bugatti 24 (5/8, 3/9), Luca Brambilla 14 (4/5, 1/3), Luca Antonietti 11 (4/8, 1/3), Stefano Cernivani 7 (2/4, 1/3), Alessandro Riva 6 (2/4, 0/2), Valerio Cucchiaro 5 (1/2, 1/2), Sami Sanad 3 (1/2, 0/1), Andrea Campiello 2 (1/4, 0/1), Nicholas Carr 0 (0/0, 0/0), Niccolò Lurini 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Manganotti 0 (0/0, 0/0), Andrea Pavan 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 13 – Rimbalzi: 19 5 + 14 (Stefano Cernivani 4) – Assist: 14 (Valerio Cucchiaro 5)

Pallacanestro Virtus Padova: Lorenzo Molinaro 20 (6/9, 2/4), Giacomo Cecchinato 15 (5/13, 1/1), Michele Antelli 13 (2/3, 3/5), Michele Ferrari 10 (4/7, 0/1), Corrado Bianconi 9 (4/4, 0/4), Andrea Scanzi 5 (1/1, 1/4), Matteo Cagliani 2 (1/1, 0/0), Federico Schiavon 0 (0/0, 0/0), Francesco Padovani 0 (0/0, 0/0), Isacco Marchet 0 (0/0, 0/0), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 12 – Rimbalzi: 33 10 + 23 (Lorenzo Molinaro 11) – Assist: 9 (Lorenzo Molinaro 3)

Uff stampa Civitus Allianz Vicenza