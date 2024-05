Logimatic Group Ozzano – Pallacanestro Virtus Padova 66-51 (23-17, 13-7, 13-12, 17-15)

Logimatic Group Ozzano: Giulio Martini 16 (8/10, 0/0), Lionel Abega 10 (2/3, 1/4), Costantino Bechi 9 (2/7, 1/4), Riccardo Cortese 9 (0/2, 3/6), Giacomo Filippini 9 (2/6, 1/2), Alessandro Piazza 8 (1/1, 2/5), Nicola Bastone 5 (2/9, 0/1), Carlo Balducci 0 (0/2, 0/2), Federico Terzi 0 (0/0, 0/1), Joel Myers 0 (0/0, 0/1), Giulio Zambianchi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Zanasi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 11 – Rimbalzi: 45 7 + 38 (Nicola Bastone 7) – Assist: 17 (Alessandro Piazza 9)

Pallacanestro Virtus Padova: Michele Antelli 13 (2/4, 3/7), Lorenzo Molinaro 11 (2/11, 1/3), Giacomo Cecchinato 7 (2/3, 1/9), Corrado Bianconi 6 (1/2, 0/7), Matteo Cagliani 6 (0/0, 1/4), Andrea Scanzi 4 (1/4, 0/4), Michele Ferrari 2 (1/1, 0/0), Isacco Marchet 2 (1/2, 0/0), Federico Schiavon 0 (0/1, 0/1), Federico Osellieri 0 (0/1, 0/1), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0), Francesco Padovani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 17 – Rimbalzi: 30 6 + 24 (Michele Antelli 13) – Assist: 14 (Michele Antelli, Andrea Scanzi 4)

L’aveva detto, coach Augusto Conti: bisogna vestire i panni del tennista, ben sapendo quanto è importante tenere il servizio. E anche stasera, spalle al muro, i New Flying Balls rispondono alla grande: Virtus Pallacanestro Padova superata 66-51 e serie 1° turno playout Girone B portata sul 2-2. Appuntamento a Gara-5 mercoledì 15 maggio, ore 20.30, al PalaBerta di Montegrotto Terme (PD).

Coach Conti opta per uno starting five composto da Bechi in tacca bassa, con Abega, Cortese, Bastone e Filippini.

Con la cornice dei cori a indirizzo biancorosso, ma pure con l’aiuto dei tanti sostenitori arrivati da Padova, la partita si anima immediatamente: ogni contrasto è un buon motivo per alzare il livello dell’intensità. I veneti sembrano partire leggermente meglio, poi la tripla di Filippini dà inerzia all’attacco dei locali: dopo 4’, il tabellone dice 9-3, mentre la retina si infiamma con costanza. Bechi fa esplodere il Pala Arti Grafiche Reggiani, Piazza obbliga coach De Nicolao al prime time-out sul 21-8 dopo l’ennesima “bomba” (4/5). La percentuale di realizzazione tocca addirittura il 58.3%, nel momento in cui i direttori di gara iniziano a far infuriare il pubblico di fede ozzanese. Qualche chiamata, quantomeno dubbia, fa salire a 5 la quota di falli, Molinaro indovina il primo da tre neroverde e riduce lo svantaggio a otto lunghezze (23-15).

Cagliani, il migliore degli ospiti in Gara-3, mette la firma a inizio secondo quarto: il punteggio dice 23-20, un possesso di distanza immediatamente ricambiato dalla seconda tripla di serata a firma Cortese. Proprio il capitano raggiunge quota tre falli quando deve ancora scoccare la metà della frazione, ma Ozzano sembra aver ripreso il timone della gara: i primi minuti di Terzi portano freschezza, i primi punti di Martini invece un +9 (30-21). Ancora il numero 11 si rende protagonista di un grande coast-to-coast, partendo da un rimbalzo conquistato sotto canestro e andando ad appoggiare l’assist di Piazza per il 34-21. È un quarto in cui vincono prevalentemente le difese – entrambe segnano dieci punti in meno rispetto ai primi 10’ – ma è un gioco che assiste Ozzano. Padova scende addirittura a 18.2% di realizzazione, Martini si conferma uno dei più in forma tagliando il traguardo della doppia cifra a 3” dal rientro negli spogliatoi.

Bastano due canestri per riportare in partita Padova, rinvigorita soprattutto dalla tripla di Cecchinato che vale il -7 (36-29). La distanza si aggira su quel divario nei restanti minuti, con Abega che si rende croce – terzo fallo personale alla metà del parziale, anche in questo caso molto contestato – e delizia con i tre punti di qualche secondo prima per il 41-33 e il +10 negli istanti successivi. Anche in questo caso, le difese vincono spesso e volentieri contro attacchi scarichi: le due squadre si cambiano il 33% da due, addirittura Padova fatica da tre con un eloquente 4/26. Proprio in questo momento sale in cattedra Piazza, solito assistman (5) e freddo quando il pallone scotta: “manda” i veneti al time-out siglando il +12 (45-33) a 1’30” dalla sirena e disegna insieme a Cortese la settima tripla di giornata. La risposta di Antelli dall’angolo – la palla scheggia il tabellone e si insacca – non tocca gli animi negli spalti.

Come a inizio terzo quarto, gli ospiti tentano di alzare l’asticella dell’intensità per mettere pressione a Ozzano, brava a uscirne benissimo. Martini, sotto canestro, è una certezza quando firma il +12 (55-43), ma pure quando “schiaccia” il +14. E non è serata per Padova, soprattutto da tre: Cecchinato, nel giro di 30”, peggiora la situazione da tre sua (1/9) e di squadra (6/33), con i veneti che iniziano a lasciare anche il computo dei rimbalzi (44-31). Chiaramente, più importante è quello che segna il tabellone: coach De Nicolao chiama time-out sul 61-43, ma serve a poco. ormai Gara-4 è salda in mano dei New Flying Balls che si giocheranno la permanenza in Serie B Nazionale oltrePo.

UFF.STAMPA LOGIMATIC OZZANO