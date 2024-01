Serie B – Poker Geko, con Brianza arriva la quarta vittoria di fila

Quarta vittoria consecutiva (78-70) per la Geko, che batte Brianza al termine di una gara condotta sin dalla palla a due e fa un altro importante passo avanti in classifica. A Cantone e compagni manca solo l’ultimo guizzo, che avrebbe ribaltato anche la differenza canestri (all’andata i lombardi si imposero di 10 punti) ma resta una prestazione di grande solidità.

LA PARTITA – Quintetto standard per coach Gandini, che rilancia Kamperidis tra i primi 5 nonostante la scavigliata di giovedì; gli ospiti rispondono con il doppio play Lanzi-Galassi e il trio Naoni-Nonkovic-Caffaro a formare la front line. Si parte a mille all’ora, Stentardo e Colussa sono on fire e al 4’ è l’ala friulana a far esplodere il PalaPuca con la schiacciata del 10-4. Al 6’ è addirittura +9 (16-7) con una bella penetrazione di Gallo, ma Brianza è squadra tenace e così al primo calo d’intensità dei padroni di casa si rifà sotto con Fabiani e Lanzi (16-13 all’8’). La partita diventa fisica, forse anche troppo, si susseguono diversi errori su entrambi i fronti e il 18-13 del primo intervallo lo fissano 2 liberi di Quarisa. Quando si riprende si iscrive a referto anche capitan Cantone, quindi sono le triple di Mennella e Kamperidis a valere il 27-20 santantimese del 15’. L’argentino Caffaro tiene a galla i suoi, ma la Geko allunga ancora e con Colussa al 17’ tocca il +10 (32-22). Sono poi Gallo e Kamperidis a rispondere colpo su colpo ai tentativi di rimonta dei viaggianti, e a confermare il margine in doppia cifrae alla pausa lunga (40-30). Si riparte a velocità sostenuta, Fabiani ha un impatto importante, gli risponde un grande Stentardo e poi sono Quarisa e Colussa a firmare l’allungo che vale il 56-41 al 27’. Loro e Valesin sono i propulsori dell’ennesima rimonta ospite, che riporta il BCB addirittura a -6 prima che 3 tiri liberi di Dri non fissino il 64-55 del 30’. Cinque punti del greco rilanciano i locali al 32’ (69-55), poi è un clamoroso Colussa a realizzare dai 6.75 il 75-62 del 35’ ed è sempre lui, un minuto dopo, a piazzare il canestrone del 78-63 che costringe al time out coach Lombardi. Con questa Brianza non è ancora abbastanza, Loro, Galassi e Lanzi fanno 6-0 e a 1’50 il tabellone dice 78-69. E se non basta per riaprire la partita, è sufficiente per accendere il finale in cui si gioca per la differenza canestri. All’andata fu +10 per i brianzoli, Dri ha l’ultimo tiro per ribaltarla ma è sfortunato. Finisce 78-70.

Il dopogara di coach Gandini– “Una vittoria importante contro un’avversaria molto difficile da affrontare. Sono contento della prova dei ragazzi, avevamo lavorato sulla transizione difensiva perché questa è una squadra che se corre può diventare letale e sono davvero soddisfatto di ciò che abbiamo fatto. I ragazzi cominciano a conoscersi bene, sappiamo quali sono i nostri punti di forza e i nostri punti deboli.. Ora ci aspettano due trasferte difficili, ma le affronteremo con fiducia”.

GEKO SANT’ANTIMO 78-BRIANZA CASA BASKET 70

(18-13, 40-30; 64-55)



GEKO: Gallo 8, Mennella 6, Stentardo 10, Colussa 21, Kamperidis 17; Cantone 7, Dri 3, Digno, Quarisa 6. N.e.: Di Donato, Peluso, D’Apice. All.: Gandini.

BRIANZA: Lanzi 9, Galassi 16, Naoni 3, Nonkovic 4, Caffaro 13; Valesin 6, Loro 10, Redaelli, Fabiani 9. N.e.: Ceparano. All.: Lombardi.

ARBITRI: Mattia Foschini di Russi (RA) e Alex Oliver Di Mauro di Sasso Marconi (BO).

NOTE – Tiri liberi: Geko 14/17, Brianza 20/32. Uscito per 5 falli Fabiani. Spettatori 600 circa.



Ufficio Comunicazione PSA Sant’Antimo