Serie B – Poletti decisivo, Faenza stende Bisceglie

I Blacks conquistano due punti d’oro con Bisceglie al termine di un match molto combattuto. Coach Garelli, acclamato con cori e uno striscione di bentornato, non poteva esordire nel modo migliore al PalaCattani.

I Raggisolaris partono forte facendo sentire la maggiore fisicità sotto canestro e dopo pochi minuti sono avanti 17-10 grazie all’ottima circolazione di palla. Bisceglie resta in scia grazie a Chessari, bravo a rispondere con canestri chirurgici quando i faentini provano a prendere il largo. La dimostrazione arriva nel momento in cui la tripla di Galassi porta i Blacks sul 33-22: la guardia dei Lions accorcia le distanze a ridosso dell’intervallo permettendo ai romagnoli di andare al riposo avanti soltanto 37-31.

Al rientro in campo i Blacks esordiscono con un break di 9-0 e per due volte passano a condurre di 15 punti (46-31 e 48-33), ma non piazzano il colpo del ko e Bisceglie ne approfitta. I Raggisolaris iniziano ad essere meno incisivi in attacco e ad adattarsi al gioco degli avversari basato su ritmi lenti, avendo comunque il merito di non perdere mai la lucidità. I Lions ritornano sotto 70-69 a 1’30’’ dalla fine con la tripla di Chiti poi Vico è bravissimo nello sfruttare un errore della difesa a zona e a penetrare a canestro per il 72-69.

Sul rovesciamento di fronte, Chiti fallisce la tripla della parità e Poletti viene mandato in lunetta. Il pivot segna il primo (73-69) e sbaglia il secondo, Bisceglie cattura il rimbalzo che si conclude con il canestro di Chessari (73-71). Mancano 4’ e Poletti ha ancora due liberi, ma non li realizza facendo trascorrere secondi preziosi che consentono ai pugliesi di tentare senza fortuna il tiro della disperazione da metà campo. Il PalaCattani può esultare.

Blacks Faenza 73

Lions Bisceglie 71

BLACKS FAENZA: Galassi 7, Papa 3, Poletti 19, Siberna 1, Vico 14, Naccari ne, Poggi 10, Ballarin ne, Bendandi ne, Petrucci 5, Pastore 3, Begarin 11. All.: Garelli

LIONS BISCEGLIE: Rodriguez Suppi 14, Chessari 15, Turin ne, Dip 4, Cepic 11, Abati Toure 6, Divac ne, Chiti 13, Rubinetti 6, Fontana 2. All.: Origlio

Arbitri: Rinaldi – Mariotti

Note. Parziali: 23-18; 37-31; 58-52. Tiri da 2: Faenza: 18/38, Bisceglie: 20/40. Tiri da 3: Faenza: 5/18, Bisceglie: 7/25. Tiri liberi: Faenza: 22/32, Bisceglie: 10/11. Rimbalzi: Faenza: 43, Bisceglie: 32.

Usciti per falli: Divac e Rubinetti

Le statistiche della partita

Luca Del Favero

Capo Ufficio Stampa Blacks Faenza