Serie B – Porto S.Elpidio non farà il campionato, si ripartirà dalla C

l Porto Sant’Elpidio Basket comunica che nella stagione 2020/2021 non parteciperà al campionato di Serie B. Nelle prossime ore verrà formalizzata la cessione del diritto di partecipazione al terzo campionato nazionale ad un’altra società regolarmente affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro. Evasa questa pratica verrà acquistata la partecipazione al campionato di Serie C Silver 2020/2021.

La deliberazione è arrivata dopo aver tentato ogni strada possibile per salvare la presenza di Porto Sant’Elpidio nel terzo campionato nazionale. Nelle ultime settimane grazie anche all’intervento in prima persona del sindaco Franchellucci, al quale vanno i nostri più sentiti ringraziamenti, sono state avviate importanti trattative che però non si sono concretizzate. Tutto quello che era possibile fare è stato fatto ma di fronte alla grave crisi economica derivata dalla pandemia del Coronavirus e non avendo garanzie di ripresa, la scelta migliore, seppur sofferta, è quella di abbandonare dopo 7 anni il palcoscenico della Serie B.

Nonostante la drammaticità degli eventi che hanno sconvolto tutti noi da Febbraio in poi, siamo riusciti a chiudere la stagione 2019/2020 senza pendenze alcune nei confronti di tesserati, federazione e fornitori; né abbiamo lodi esecutivi in atto così come resta non escussa la fidejussione a favore della Lega Nazionale Pallacanestro a dimostrazione definitiva dell’assenza di negatività.

Pertanto la decisione deliberata è soltanto in funzione della gravissima crisi che investe l’economia locale e che non ci permette nessuna pianificazione certa e sicura in una categoria come la Serie B. Non vogliamo che questa scelta sia una sconfitta ma un punto di partenza per proseguire una tradizione cittadina: il basket a Porto Sant’Elpidio non morirà, il codice di affiliazione 000338 del 1 Luglio 1953 resta patrimonio della città e seppur amareggiati per non essere riusciti a proseguire a certi livelli, abbiamo il dovere di salvaguardare la storia di questa società che è fatta di rettitudine, serietà, moralità e coscienziosità: chiunque ha indossato questa maglia ha conosciuto un gruppo dirigenziale che ha sempre mantenuto la parola data e proprio per rispetto di ciò abbiamo preso questa sofferta decisione.

Per il futuro siamo già a lavoro. Inizialmente amplieremo la base societaria per poi studiare il miglior progetto possibile applicabile ad un campionato a noi sconosciuto come quello di C Silver.

Il Consiglio Direttivo del Porto Sant’Elpidio Basket