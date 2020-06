Serie B – Porto Sant’Elpidio chiede aiuto: “Se non arriveranno investitori, ripartiremo da una categoria più consona alle nostre possibilità”

Si è svolta questa mattina presso il Bar Rendez Vous di Porto Sant’Elpidio la conferenza stampa indetta dal Porto Sant’Elpidio Basket avente come argomento unico il futuro del sodalizio di Via Volta.

Parola subito al Presidente Oscar Bonifazi che è andato dritto al nocciolo della questione: “Viviamo un periodo particolare, gli ultimi mesi hanno sconvolto le vite di tutti noi e l’economia non è stata risparmiata da questo improvviso tsunami – le prime parole del numero uno biancoazzurro. Ci tengo a ringraziare in maniera particolare l’amministrazione comunale nella persona del sindaco Nazareno Franchellucci che ci è sempre stato vicino e la sua presenza oggi lo dimostra ancora una volta di più, tutto il direttivo e gli sponsor che ci sostengono e ci hanno sostenuto, tutti i nostri collaboratori che con professionalità e grande spirito di squadra hanno dato il loro contributo alla causa nonostante le enormi difficoltà del periodo. Oggi però viviamo un momento di totale incertezza, il tessuto sociale ed economico locale è stato messo a dura prova e ciò ha acuito in maniera sproporzionale la crisi che il territorio viveva già ancor prima della pandemia. Alla luce di ciò le piccole scommesse che ognuno di noi faceva in termini di reperimento di risorse non sono fattibili proprio per le motivazioni già citate. Per partecipare al campionato di Serie B servono certezze e garanzie che onestamente oggi non ci sentiamo di dare. Siamo stati sempre abituati a fare il passo lungo quanto la gamba, andiamo fieri di aver sempre onorato gli impegni con quanti sono gravitati nel nostro mondo e questo è quello che vorremmo continuare a fare da qui in avanti. Se entro qualche settimana ci sarà l’interessamento di soggetti che mostreranno serie intenzioni nei confronti di questa società con idee concrete, risorse certe e la possibilità di scendere in campo in prima persona, saremo felici di riprendere in considerazione l’idea di iscriverci nuovamente al campionato di Serie B. Se così non fosse – conclude Bonifazi – valuteremo l’ipotesi di ripartire dalla categoria più consona alle nostre possibilità con un progetto che coinvolga atleti locali e un allargamento della base societaria che a prescindere stiamo cercando di portare avanti”.

Il responsabile della comunicazione Marco Biagetti, ha poi precisato, che è stata saldata l’ultima rata verso la FIP e LNP riguardante la stagione 2019/2020 e che con i tesserati si troverà a breve l’accordo per chiudere le posizioni contrattuali di ognuno di loro.

E’ intervenuto anche il sindaco Nazareno Franchellucci che ha sottolineato il forte legame che c’è da sempre tra amministrazione e società: “Ringrazio il direttivo del Porto Sant’Elpidio Basket per avermi ancora una volta coinvolto – apre così il primo cittadino elpidiense. In tantissime occasioni ho detto che questa società rappresenta un esempio di serietà in campo sociale, sportivo ed economico e la conferenza stampa di questa mattina testimonia ancora di più la bontà dell’operato della dirigenza. E’ chiaro – continua il sindaco – che il mondo dello sport è strettamente collegato a quello dell’economia ed il nostro territorio è già stato martoriato dalla crisi pre-Covid. E proprio per questo oggi, sia una società sportiva, sia un amministratore, hanno grandi difficoltà nell’andare ad intercettare le risorse dei privati. Ovviamente – va avanti Franchellucci – se ci saranno soggetti pronti ad investire pesantemente per mantenere la Serie B a Porto Sant’Elpidio, questa società sarà pronta a collaborare e allo stesso modo, con le dovute maniere e con il dovuto tatto, porterò avanti quei contatti iniziati prima dell’emergenza. In cuor mio spero tuttavia che al di là della categoria – conclude il sindaco – la storia del Porto Sant’Elpidio Basket prosegua perché troppo importante è per il nostro tessuto sociale e sportivo la presenza di questa realtà. Oggi più che mai, oltre alla categoria, c’è bisogno che lo sport conservi la socialità che porta con sé ovvero permettere ai tifosi di andare al palazzetto la domenica per tifare la propria squadra e permettere ai giovani e meno giovani di poter fare lo sport che più si ama”.

–

Area Comunicazione Porto Sant’Elpidio Basket