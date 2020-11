Serie B – Possibile modifica del format dei campionati, la prima giornata slitta al 29?

La Lega Nazionale Pallacanestro, riunitasi durante le Final Eight di Supercoppa Centenario, sta valutando una rimodulazione dei campionati, per meglio affrontare questa fase di difficoltà nazionale.

Questo il comunicato pervenuto dagli organi LNP:

“Campionato Serie B: considerando il torneo prettamente dilettantistico, il numero elevato delle partecipanti e le complessità legate all’organizzazione delle trasferte, nella contingenza vissuta nel Paese, sarà condivisa dal Consiglio Direttivo, e poi proposta al Settore Agonistico FIP, una revisione del format di svolgimento. Valutando la conferma di inizio del campionato al 22 novembre, o un possibile slittamento al 29 novembre. La Segreteria LNP ha già avviato una bozza di lavoro da

condividere con la FIP”.

Il nuovo assetto dei campionati la ridistribuzione di ognuno dei quattro gironi in due raggruppamenti da otto su base regionale. Le squadre giocherebbero quindi una prima fase di andata e ritorno con questa nuova composizione (quattordici partite) cui si aggiungerebbe una seconda fase ad orologio in cui affronterebbero le altre otto squadre del girone, per un totale di 22 partite di regular season, eliminando così gli infrasettimanali e riducendo le trasferte lunghe. A seguire ci sarebbero i play-off, la cui formula rimarrebbe immutata.

La Tramarossa quindi, venisse accettata questa nuova formula della FIP, nella prima fase si ritroverebbe a giocare contro le altre quattro venete (San Vendemiano, Unione Padova, Virtus Padova, Mestre) le due friulane (Cividale e Monfalcone) e presumibilmente Senigallia per vicinanza geografica. A seguire, verrebbero affrontate le altre cinque marchigiane (Fabriano, Civitanova Marche, Jesi, Montegranaro e Ancona) e le tre abruzzesi (Giulianova, Roseto e Teramo). Se così fosse, LNP dovrebbe riformulare i calendari, facendo slittare quindi la prima giornata al 29 novembre.

Uff.Stampa Tramarossa Vicenza