Serie B – Posticipata al 28 ottobre la gara di Supercoppa tra Salerno e Sant’Antimo

Preso atto della positività di tre tesserati della Virtus Arechi Salerno, con il placet delle istituzioni nella persona del Segretario Generale di LNP Massimo Faraoni, il club blaugrana e la PSA Sant’Antimo hanno deciso di comune accordo di posticipare la gara valevole per la 2° giornata del girone Q di Supercoppa Centenario in programma inizialmente domenica 18 ottobre al Pala Puca. La stessa si disputerà mercoledì 28 ottobre alle 20.30.

Il commento della Virtus Arechi Salerno a firma del direttore sportivo Pino Corvo: “Ringraziamo Sant’Antimo per la disponibilità mostrata in un momento delicato per il nostro club, rinviare la partita era un atto indispensabile per tutelare la salute di tutti i tesserati e per evitare l’eventuale diffondersi del virus. Ci auguriamo di poter ritornare prestissimo a parlare solo di basket giocato”.

Il commento della PSA Sant’Antimo a firma del general manager Vittorio Di Donato: “In un momento come questo, in cui è fondamentale mantenere alta la guardia per salvaguardare la salute di tutti e il conseguente prosieguo della stagione, abbiamo accolto senza esitazione la richiesta della Virtus. E’ la dimostrazione che, con la giusta comunicazione, in un rapporto di stima e rispetto, si possono sempre trovare soluzioni concrete in grado di risolvere qualsiasi problema. Ci rivedremo in campo, e come sempre sarà una festa”.



Ufficio Comunicazione Partenope Sant’Antimo