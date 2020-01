Serie B – Pozzuoli cade a Formia dopo quattro successi consecutivi

Una Virtus Bava Pozzuoli bella a metà interrompe la serie di quattro vittorie consecutive e viene sconfitta dal Basket Meta Formia per 72-61. I laziali si rivelano bestia nera della compagine guidata da coach Mariano Gentile, con Nacca in panchina solo per onor di firma, che ha disputato il terzo e quarto quarto in maniera non impeccabile realizzando appena 25 punti in 20 minuti, dei quali appena 10 nell’ultimo parziale. Una partita da dimenticare per i puteolani che avevano iniziato bene nei primi due quarti sospinti soprattutto dalle triple di Savoldelli e dai punti di Marchini, 36 in due (oltre il 50% dei totali realizzati). E’ Longobardi per i laziali ad aprire il match con Formia che si porta sul +6 al 3 (12-6). Ma Pozzuoli non ne fa una piega e sospinta da tre bombe consecutive di Savoldelli chiude a +3 al 10′ (21-24). E’ nel secondo quarto che si vede la migliore Virtus Pozzuoli quando Lurini mette a segno la tripla del +8 (23-31 al 13′) sembra che il match è in discesa per i flegrei. Formia non demorde e piazza un break di 13-5 che chiude il secondo quarto sul 33-36 per i puteolani. Alla ripresa però Pozzuoli sembra scendere sul parquet motivata a mettere a segno il break decisivo. Quando al 25′ Gianluca Tredici realizza la tripla del +9 (39-46) la gara è messa di nuovo in discesa. Ma è sul più bello che la squadra di coach Gentile ha un momento di black out. Parziale di 14-5 per i padroni di casa che chiudono per la prima volta avanti a finale di tempo (53-51 al 30′). Poi, negli ultimi dieci minuti i puteolani sbagliano molto sia al tiro che in difesa consentendo a Formia di poter prendere il largo e vincere. Si ritorna in campo questo mercoledì (ore 20,30) al Pala Errico contro la Partenope Sant’Antimo.

Meta Formia – Bava Virtus Pozzuoli 72-61

Meta Formia: Longobardi 21 (6/9, 2/8), Gentili 17 (5/7, 0/2), Cimminella 13 (4/6, 1/2), Coronini 10 (3/6, 1/1), Botteghi 6 (3/6, 0/0), Meschino 3 (0/2, 1/1), Melchiorri 2 (1/2, 0/4), Porfido (0/1, 0/2), Tibs (0/2, 0/0), Papa ne, Polidori ne, Tartaglione ne. All. Lico

Bava Virtus Pozzuoli: Marchini 19 (5/8, 1/7), Savoldelli 17 (2/4, 3/8), Tomasello 7 (2/5, 0/0), Errico 7 (3/4, 0/1), Tredici 5 (1/3, 1/6), Lurini 4 (0/0, 1/3), Bordi 2 (1/3, 0/0), Picarelli (0/1, 0/2), Mehmedoviq, Nacca ne, Testa ne. All. Gentile

Arbitri: Farneti di Quartu Sant’Elena e Galluzzo di Brindisi

Note Tiri liberi: Formia 13/16 – Pozzuoli 15/21. Rimnalzi: Formia 30 (Longobardi 6) – Pozzuoli 31 (Tredici 6). Assist: Formia 23 (Longobardi 6) – Pozzuoli 14 (Savoldelli, Picarelli 6)

Ufficio Stampa Virtus Bava Pozzuoli