Serie B – Pozzuoli regge tre quarti, poi Cassino vola via

Una Virtus Bava Pozzuoli bella fino al 30′ si arrende nell’ultimo quarto alla Virtus Cassino. Una sconfitta che brucia per quello che Thiam e compagni hanno fatto vedere nei primi tre tempi. Uno sciagurato ultimo parziale chiuso con il punteggio di 27-11 per i laziali consegna la vittoria a Cassino, mentre, i flegrei restano ancora a zero punti in fondo alla classifica. In evidenza le prove di Greggi, bravo a tenere la squadra con le sue triple. Mentre, chiudono in doppia doppia sia Thiam che Mehmedvoviq (per lui 19 rimbalzi). Bene anche la gara di Cucco in cabina di regia. Ma alla fine vince Cassino trascinata dal suo play e da Milosevic. Gara in pieno equilibrio nel primo quarto (11-10 al 7′) con un libero di Thiam, mentre, è un canestro dal pitturato di De Leone a fissare il punteggio al 10′ sul 16-18. Nel secondo parziale Cassino riesce a raggiungere il +9 (20-29 al 15′). Ma Pozzuoli caccia fuori gli artigli e piazza un break di 15-5 (35-34) chiuso da Mehmedoviq. Con Cassino che chiude avanti a metà gara (35-36). Nel terzo quarto i gialloblù si portano sul 51-48 al 25′. Le due squadre in campo non si risparmiano. Una tripla di Greggi permette ai suoi di portarsi sul -3 al 30′ (57-60). Pozzuoli però nell’ultimo parziale scompare dal campo e Cassino ne approfitta vincendo per 68-87.

VIRTUS BAVA POZZUOLI-BPC VIRTUS CASSINO 68-87

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Greggi 17 (4/6, 3/5), Thiam 14 (6/9, 0/0), Mehmedoviq 12 (5/8, 0/1), Cucco 11 (1/1, 3/8), Sirakov 9 (4/8, 0/3), Tamani 5 (2/3, 0/0), Spinelli (0/1, 0/1), Miaffo (0/1, 0/0), Simonetti, Venier (0/1, 0/1), Scotto Lavina. All. Tagliaferri

BPC VIRTUS CASSINO: Gay 21 (4/14, 2/9), Milosevic 17 (6/15, 1/5), De Leone 14 (7/9, 0/0), Kekovic 12 (3/10, 1/3), Brigato 10 (2/3, 1/5), Frizzarin 5 (1/1, 0/1), Paunovic 4 (2/3, 0/0), Truglio 2 (1/1, 0/1), Arrighini 2 (0/0, 0/0), Pacitti, Gambelli, Teghini. All. Russo

ARBITRI: Palazzo – Servillo

NOTE Parziali 16-18, 35-36, 57-60. Tiri liberi: Pozzuoli 6/12 – Cassino 20/27. Rimbalzi: Pozzuoli 35 (Mehmedoviq 19) – Cassino 37 (Milosevic 12). Usciti per 5 falli: Mehmedoviq.

Ufficio Stampa Virtus Bava Pozzuoli