Serie B – Pozzuoli sconfitta a Teramo

Sconfitta per la Virtus Bava Pozzuoli a cui non basta un super Thiam, 27 punti e una caterva di rimbalzi e 29 di valutazione. Bene anche Mehmedoviq che chiude in doppia doppia con 10 punti e 10 rimbalzi. Una gara con i flegrei a rincorrere e che hanno pagato un terzo quarto dove hanno concesso il break agli abruzzesi che gli ha consentito di vincere. Trascinata da Thiam e con Sirakov dal pitturato i gialloblù sono incollati a Teramo (11-8 al 7′). Proprio il capitano e pivot puteolano fa pentole e coperchi (17-16 al 9′) con i padroni di casa che chiudono il primo parziale sul 20-16. Alla ripresa Teramo arriva sul +10 (28-18 al 15′) ma Pozzuoli ha un break sempre con Thiam che li porta sul -5 (36-31 al 19′), chiudendo a metà partita sul 41-33. Nel terzo quarto i flegrei hanno un momento di black out che permette agli abruzzesi di allungare e portarsi sul 60-42 al 30′. Poi, nell’ultimo quarto provano a rientrare i puteolani con Teramo che gestisce e vince per 72-58.

BASKET TERAMO – VIRTUS BAVA POZZUOLI 72-58

BASKET TERAMO: Perin 14 (4/6, 2/5), Calbini 10 (3/6, 1/4), Cianci 10 (5/8, 0/2), Vigori 10 (5/7, 0/1), Casoni 10 (2/4, 2/4), Galipò 9 (1/3, 2/4), Guastamacchia 7 (2/3, 1/5), Di Febo 2 (1/2, 0/2), Semprini Cesari, Ferri, Sacchi, Di Donato. All. Gabrielli

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Thiam 27 (12/14, 0/0), Sirakov 11 (3/8, 1/6), Mehmedoviq 10 (4/6, 0/2), Greggi 6 (0/3, 2/2), Tamani 2 (1/3, 0/0), Mutombo 2 (1/1, 0/3), Cucco, Anastasio (0/1, 0/6), Simonetti (0/0, 0/1), Spinelli, Miaffo. All. Tagliaferri

ARBITRI: Fabbri – Cattani

NOTE Parziali: 20-16, 41-33, 60-42. Tiri liberi: Teramo 2/7 – Pozzuoli: 7/8. Rimbalzi: Teramo 30 (Calbini, Casoni 8) – Pozzuoli 26 (Mehmedoviq 10). Usciti per 5 falli: nessuno

Ufficio Stampa Virtus Bava Pozzuoli