Serie B – Pozzuoli si aggiudica il derby con Avellino

La Virtus Bava Pozzuoli vince il derby con la Scandone Avellino al termine di una partita molto tirata. Gli mvp della partita per i gialloblù sono Gaye e Bordi, bravi sia in fase realizzativa che in quella difensiva. Il primo assieme a Mavric mette a segno anche una doppia doppia (Gaye 17 punti e 11 rimbalzi e il secondo 10 punti e 14 rimbalzi). Buono in cabina di regia l’asse Balic-Savoldelli. Pozzuoli chiude il match con cinque uomini in doppia cifra. Pieno equilibrio nei primi minuti con i flegrei che trascinati da Gaye si portano sul +7 all’8′ (14-7). Poi, Avellino recupera e piazza un break di 7-2 chiudendo il primo parziale sul 16-14. Nel secondo quarto i gialloblù di Gentile entrano in campo determinati e riescono a mettere a segno un break di 14-2 che gli consente di portarsi sul +12 al 18′ sempre con Gaye (30-18). Gli irpini hanno una reazione con Pozzuoli che gestisce (33-24 al 20′). Nel terzo parziale i flegrei hanno un momento di black out con gli ospiti che si affidano soprattutto a Brunetti e Costa e riducono il distacco al 30′ (41-39). E’ nell’ultimo quarto che la Virtus con le triple di Forte e due di Bordi e i punti di Gaye mette a segno il break di 17-8 che gli consente di avere un vantaggio di 11 punti (58-47) al 37′. Negli ultimi minuti i puteolani gestiscono e vincono con merito per 69-56.

VIRTUS BAVA POZZUOLI-SCANDONE AVELLINO 69-56

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Balic 10, Gaye 17, Forte 3, Savoldelli 13, Mehmedoviq 2, Bordi 12, Birra ne, Testa ne, Caresta 2, Mavric 10, Kushchev ne, Spinelli ne. All. Gentile

SCANDONE AVELLINO: Costa 12, Mraovic, Marra 7, Riccio 2, Brunetti 21, Marzaioli 2, Mazzarese, Trapani, Ragusa 6, Monina ne, Genovese ne, Ani 6. All. De Gennaro

ARBITRI: Fiore di Casal Velino e Riggio di Siderno

NOTE Tiri da 2: Pozzuoli 17/31 – Avellino 17/39. Tiri da 3: Pozzuoli 8/26 – Avellino 3/16. Tiri liberi: Pozzuoli 11/16 – Avellino 13/23. Rimbalzi: Pozzuoli 44 (Mavric 14) – Avellino 32 (Ani 11).