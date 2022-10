Serie B – Prima gioia per la Junior Casale, Pavia al tappeto

Arriva la prima vittoria in Serie B per la Junior Casale che, davanti al proprio pubblico trova il successo 73-65. Per i rossoblu tre uomini in doppia cifra tra cui spicca la doppia doppia di Claudio Negri (13 punti e 14 rimbalzi)

Le triple di Staffieri e Coviello spaccano la partita, le retine si infiammano a ripetizione e a metà quarto il punteggio recita 10-10. Pavia cerca subito l’allungo ma Riva si carica i suoi sulle spalle andando a segno a ripetizione dalla media; sono ancora i pavesi, però, a stringere le maglie della difesa e il primo quarto termina 14-23.

L’inizio di secondo quarto è a tinte rossoblu: i ragazzi di coach Cristelli piazzano infatti un parziale di 7-0 e obbligano Pavia al primo time out della gara. La formazione ospite non ci sta e cerca nuovamente di incrementare il vantaggio portandosi sul 21-26: è ancora Riva che prova a dare la scossa ai suoi, ma Gallizzi non è da meno. Saladini piazza la tripla del meno uno ma la Riso Scotti non demorde e alza ulteriormente il muro difensivo; gli ultimi minuti sono un botta e risposta continuo e si va all’intervallo lungo sul 36-37.

Il terzo periodo si gioca sul filo dell’equilibrio, con le due formazioni che infiammano a ripetizione le rispettive retine. Si va così a giocarsi gli ultimi 10’ di gioco sul 55-54.

Ultimo periodo spumeggiante con le squadre che sono continuamente punto a punto: è la Junior che prova a mettere la freccia a poco meno di 2’ dalla fine (70-65). La difesa rossoblu si stringe a più non posso mentre Pavia non vuole mollare un centimetro: i ragazzi di coach Cristelli hanno fame di prima vittoria e al termine della partita possono così festeggiare: 73-65.

JUNIOR CASALE MONFERRATO – RISO SCOTTI PAVIA: 73-65 (14-23; 36-37; 55-54)

JUNIOR CASALE: Riva 25, Jovanovic 12, Kamar NE, Geraci NE, Ciocca NE, Staffieri 6, Apuzzo 6, Raiteri, Ruiu 5, Negri 13, Saladini 6. All. Cristelli

RISO SCOTTI PAVIA: Epifani NE, Oboe 11, Bedini, Poti NE, Coviello 11, Gallizzi 7, Mazzotti NE, Lebediev NE, Abega 16, De Gregori 14, Cocco 2, Giampieri. All. Mazzetti

