Serie B – Prima trasferta dell’anno amara per Monopoli, vince Reggio Calabria

EPC Action Now Monopoli, sconfitta a Reggio Calabria

Vittoria della Viola Pallacanestro per 94-76

Nella prima trasferta in Serie B, l'EPC Action Now Monopoli cede il passo ai padroni di casa con la sfida che

termina sul 94-76. Andamento della gara lineare fin dal primo quarto, con la Viola Pallacanestro in grado di

incidere positivamente sulla partita fin dai primi minuti. Non il migliore degli approcci per la squadra di

coach Piero Millina, che però ha mostrato una buona reazione nel secondo quarto. Sono pesate non poco le

assenze di Vanni Laquintana e Roberto Rollo, soprattutto nella fase calda della gara dove la squadra di casa

ha espresso una migliore sortita offensiva. Buone le prove di Mauro Torresi, di Matteo Botteghi e del

giovanissimo Mickey Laquintana, classe 2002.

Il prossimo impegno vedrà Torresi e compagni affrontare la capolista Cus Ionico Taranto, nell'impegno

infrasettimanale del 23 dicembre, valido per il recupero della prima giornata. Impegno sicuramente non

semplice, visto il ruolino di marcia della squadra che guida il girone D2 di Serie B, con una partita in meno.

TABELLINO

Viola Pallacanestro Reggio Calabria 94: Centofanti 3, Fall 13, Mascherpa 21, Genovese 24, Sebrek 10,

Gobbato 9, Prunotto, Barrile 5, Romeo, Roveda 9. All. Bolignano

EPC Action Now Monopoli 76: Torresi 20, Botteghi 17, Stepanovic 11, Paparella 13, Formica, Bellantuono,

Dimola, Bruno 2, Annese 2, M. Laquintana 11. All. Millina