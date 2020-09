Serie B – Prima uscita della stagione per la Libertas Livorno 1947

Prima uscita stagionale Opus Libertas Livorno 1947 contro i cugini della Pallacanestro Don Bosco Livorno. Un test che è servito a coach Gigi Garelli per far tornare a respirare ai suoi l’aria di una partita, seppur in una fase nella quale l’attenzione è soprattutto rivolta a verificare a che punto sia la condizione fisica. Sebbene il punteggio non sia stato tenuto, Ricci e Toniato hanno guidato gli amaranto in una gara giocata in scioltezza e piena di buone indicazioni. Ottime cose anche dall’ex di turno Marchini. A riposo per un problema assolutamente non serio Riccardo Castelli.

Prossimo appuntamento per Forti e soci mercoledì 30 settembre sul campo della ABC Castelfiorentino.

