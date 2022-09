Serie B – Prima uscita vincente per i Tigers Romagna

CASTEL GUELFO 58-77 TIGERS ROMAGNA

PARZIALI: 20-28, 33-48, 44-65

TIGERS: Tomcic 17, Favaretto 17, Veronesi 14, Brighi 9, Pierucci 9, Rossi 4, Ferrari 4, Stella 2, Bracci 1, Frigoli, Poggi. All.: Domizioli

Chi ben comincia è a metà dell’opera e, nonostante non ci fossero i due punti in palio, i Tigers iniziano la stagione con un bel successo in amichevole. In casa di Castel Guelfo, formazione che disputa il campionato di Serie C Gold, le tigri romagnole ottengono un bel successo per 58-77: sugli scudi Tomcic e Favaretto, autori entrambi di 17 punti, Veronesi ne imbuca 14 e si fermano a un soffio dalla doppia cifra capitan Brighi e Pierucci.

Buone indicazioni quindi per coach Domizioli, in vista della complicata trasferta di domenica per il derby di Coppa contro l’ambiziosa Faenza, già vincitrice della competizione l’anno scorso.

“È stato un buon esordio – attacca coach Domizioli – i ragazzi stanno lavorando con energia e impegno e questo si è visto durante l’amichevole. Abbiamo avuto delle buone percentuali dall’arco all’inizio della partita e per noi sarà importantissimo farlo anche durante la stagione. Siamo riusciti ad essere aggressivi in difesa per buona parte del match per poi calare un po’ nel finale, ma penso che sia fisiologico dopo solamente dieci giorni di allenamento. Dobbiamo continuare così, migliorando inoltre alcune situazioni difensive come tenere l’uno contro uno, essere più attenti sul lato debole e cercare di sporcare le linee di passaggio per poi colpire in contropiede. La partita di domenica contro Faenza è molto tosta, arriva forse un po’ presto per noi ma del resto anche i nostri avversari sono ancora in fase di rodaggio. Faenza ha un roster molto importante e costruito per fare bene, in panchina hanno un allenatore di qualità ed esperienza e di conseguenza è una squadra molto difficile da affrontare. Dobbiamo cercare di giocare il meno possibile a metà campo dato che la differenza di stazza e di fisicità gioca a favore dei nostri avversari. Il nostro obiettivo è quello di continuare il nostro percorso e di migliorarci: giocheremo il nostro basket e scenderemo in campo per dare il massimo, con la consapevolezza di misurarci contro un avversario di grande caratura”

Mikael Distante

Responsabile della Comunicazione Tigers Romagna