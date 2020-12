Serie B – Primi punti stagionali per Molfetta contro Reggio Calabria

Primo successo nel campionato di Serie B per la Pavimaro Pallacanestro Molfetta che batte la Viola

Reggio Calabria con il punteggio di 68-63 e conquista i primi due punti stagionali, al termine di una

partita equilibrata e decisa ancora una volta nei minuti finali.

Coach Carolillo inizia la partita con Dell’Uomo, De Ninno, Gambarota, Bini e Visentin; Coach

Bolignano risponde con: Barrile, Roveda, Mascherpa, Sebrek e Fall; partono subito bene i

biancorossi che si portano in vantaggio sul 17-4 con i canestri di Gambarota e Bini e chiudono il

primo quarto avanti 21-11.

Nel secondo periodo la Pavimaro Molfetta raggiunge il massimo vantaggio di serata sul 32-19 con

la tripla di Gambarota, ma sul finire di quarto Mascherpa riporta i suoi sotto con le due squadre

che vanno all’intervallo lungo sul punteggio di 38-32.

Ad inizio secondo tempo Reggio Calabria torna completamente in partita con le triple di Sebrek e

Fortunato (40-40),i biancorossi fanno fatica ad attaccare la difesa a zona avversaria e gli ospiti ne

approfittano per andare in vantaggio con la tripla di Mascherpa (45-51) e le due squadre vanno

all’ultimo mini riposo sul 50-53.

Negli ultimi dieci minuti la partita prosegue sul filo dell’equilibrio il solito Mascherpa da oltre l’arco

dei sei e settantacinque regala il più sei ai suoi, ma Molfetta reagisce con Bini e torna in vantaggio

sul 59-58, a chiudere la partita è la tripla di Gambarota a due minuti dalla fine che porta i

biancorossi sul 66-58, gli ospiti ci provano fino alla fine ma la Pavimaro Molfetta si impone per 68-

63.

Primi due punti stagionali per i biancorossi al termine di una partita sofferta, tanto ancora da

lavorare per i biancorossi che la prossima settimana affronteranno in trasferta il Cus Jonico

Taranto domenica alle ore 18.00.

Pavimaro Pallacanestro Molfetta: Bini 26, Gambarota 17, Visentin 13, Dell’Uomo 6, De Ninno 3,

Calisi 3, Serino, Azzollini, Totagiancaspro, Caniglia, Sasso, Kodra. Coach Carolillo.

Viola Reggio Calabria: Mascherpa 34, Prunotto 8, Fall 6, Barrile 5, Roveda 4, Sebrek 3, Frascati 3,

Centofanti, Romeo, Gobbato, Genovese. Coach Bolignano.

Ufficio Stampa Pallacanestro Molfetta