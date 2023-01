Serie B – Prova clamorosa della DelFes: annichilita Bisceglie al Del Mauro

Partita senza storia quella andata in scena questa sera al PalaDelMauro, dove la DelFes Avellino ha asfaltato i Lions Bisceglie con il punteggio finale di 80-43. Gara che, di fatto, ha viaggiato sui binari dell’equilibrio soltanto nel primo quarto, quando gli ospiti hanno tenuto botta ad una IVPC inizialmente un po’ impacciata in fase offensiva, per poi soccombere inesorabilmente al cospetto (in primis) di un difesa sontuosa da parte dei ragazzi di coach Benedetto, che hanno messo su un eloquente parziale di 64-33 in 30′. Gli irpini hanno mandato quattro uomini in doppia cifra: solita prestazione solida da parte di Eliantonio, che ha chiuso con 14 punti, così come Marra (probabilmente alla sua ultima in biancoverde, ndr), mentre sono 10 i punti ciascuno di Arienti e Caridà; dall’altra parte il solo Dron (13) ha provato a tenere i suoi in gara, seppur a corrente alternata, in una serata da incubo. Lo è, al contrario, da ricordare per la DelFes, che, con la vittoria più larga della propria storia, si riaffaccia in zona Playoff, mentre Bisceglie rimane ferma al sesto posto in classifica.

STARTING FIVE

IVPC: Vitale, Marra, Sandri, Carenza, Valentini

Lions: Dron, Dri, Chiti, Bini, Dip

PRIMO TEMPO – Avvio di partita che vede la DelFes trovare buoni spunti offensivi con Vitale ed il nuovo acquisto Sandri, dall’altra parte Bisceglie risponde con i punti di Bini per mantenersi a contatto: al 3’ è 7-4. Si iscrive a referto anche Marra per i biancoverdi, che, insieme alla sostanza sotto canestro di Valentini, porta Avellino a +6 al 6’ (13-7). Polveri bagnate da oltre l’arco per i Lions, ne approfittano i padri doni di casa per portarsi sul +8 grazie ai primi due punti di Eliantonio (15-7 all’8’). Ci pensa Dri a sbloccare gli ospiti dalla lunga distanza, ma la DelFes si mantiene comunque sul +6 grazie all’1/2 dalla lunetta di Arienti nei secondi finali di quarto: alla prima sirena è 16-10. Dron prova a suonare la carica per Bisceglie, ma Caridà e Arienti puniscono da tre una difesa troppo disattenta ed al 13’ Avellino tocca le 9 lunghezze di vantaggio (22-13). Continua a spingere la IVPC, che grazie a Bianco ed Eliantonio allunga a +13 al 15’ (28-15), complice anche la discontinuità in entrambe le fasi della formazione ospite. Non si ferma più la DelFes, che trova altre conclusioni pesanti da Arienti e Caridà: al 18’ nuovo timeout obbligato per i Lions, che, in evidente confusione, si ritrovano sotto di 20 (38-18). Prima dell’intervallo la musica non cambia, con Avellino che scollina i 20 punti di vantaggio grazie al canestro di Sandri che fissa il punteggio sul 41-18 al 20’.

SECONDO TEMPO – Dopo l’iniziale canestro di Valentini, sono le difese a regnare sugli attacchi, con il punteggio che per diversi minuti non si schioda dal 43-18 (23’). Gli ospiti si aggrappano ai punti di Dron per riaprire il match, ma dall’altra parte Marra e Valentini non sono d’accordo e li ricacciano indietro sul -23 al 26’ (52-29). È una Bisceglie priva di lucidità: Avellino si esalta, volando addirittura sul +30 grazie ai canestri di Marra e Vitale che valgono il 59-29 del 28’. La formazione biancoverde è un rullo compressore e continua a dilagare contro le ormai macerie dei Lions, che scivolano fino al -34, divario con il quale si chiude il terzo periodo (65-31). L’ultimo quarto si apre con la gara già in pieno garbate time, in cui le squadre badano sostanzialmente a rimpolpare i tabellini personali dei giocatori: si mettono in mostra Arienti da una parte e la coppia Bini-Dri dall’altra, per il 70-38 del 34’. Scorrono velocemente i restanti minuti, in cui Avellino tocca il massimo vantaggio di 37 lunghezze, con cui il match si chiude: al Del Mauro è 80-43 per una super DelFes.

IVPC DelFes Avellino – Lions Bisceglie 80-43

Parziali: 16-10; 41-18; 65-31

AVELLINO: Venga 6, Caridà 10, Bianco 2, Valentini 7, Sandri 6, Arienti 10, Carenza 3, Eliantonio 14, Marra 14, Vitale 8, Signorino, Vukobrat n.e. Coach: Benedetto.

BISCEGLIE: Dip 3, Dri 12, Mastrodonato n.e., Borsato, Vavoli n.e., Bini 12, Provaroni 3, Chiti, Verazzo, Dron 13. Coach: Nunzi.