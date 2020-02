Serie B – Prova di carattere di Bisceglie che sbanca Pozzuoli

Vittoria di carattere dei Lions

sul parquet di Pozzuoli

L’accelerazione decisiva nell’ultimo quarto. Prova incoraggiante soprattutto in difesa

Un esame superato con ritrovata autorevolezza. I Lions Bisceglie si sono imposti nel match di sabato pomeriggio al PalaErrico piegando la Virtus Pozzuoli e costringendola al sesto stop consecutivo. Decisiva l’accelerazione nel quarto periodo di una sfida nella quale i nerazzurri di coach Gigi Marinelli sono cresciuti alla distanza, specialmente in difesa: i 58 punti concessi agli avversari costituiscono un dato molto incoraggiante. Ottavo blitz esterno e quindicesimo successo complessivo in campionato per la formazione del presidente Nicola Papagni, che ha consolidato la quarta posizione in classifica nel raggruppamento D del campionato di Serie B Old Wild West.

Gara spigolosa: buono l’approccio dei padroni di casa (subito 6-0), utile a testare i riflessi dei viaggianti (immediato break di 7-0). Bisceglie ha preso anche cinque lunghezze di vantaggio sul finire della prima frazione ma percentuali non altissime hanno impedito ai Lions di scavare un solco più consistente. Il sostanziale equilibrio è stato solo parzialmente rotto da un tentativo di fuga a metà terzo quarto (41-50 grazie a una tripla di Marco Rossi), cui Pozzuoli ha reagito riportando la situazione in parità proprio sulla penultima sirena del confronto.

Il canestro siglato dall’ex Tomasello in apertura di quarto parziale si è rivelato l’unico dal campo della compagine campana per oltre otto minuti. L’ottimo rendimento offensivo ha permesso agli ospiti di porre le basi per la vittoria: Drigo, Cantagalli e Dri hanno colpito dalla lunga distanza, Marini ha fatto la voce grossa sotto le plance. Di Marco Rossi il canestro della staffa (56-69). Due punti preziosi per i Lions, sempre più lanciati alla conquista del quarto posto.

POZZUOLI-LIONS BISCEGLIE 58-71

Pozzuoli: Marchini 10, Balic 5, Bordi 4, Tredici 9, Tomasello 9, Picarelli 9, Mehmedoviq 6, Errico 4, Nacca 2, Lurini. N.e.: Caresta, Savo Valente. Allenatore: Mariano Gentile (squalificato: in panchina Paolo Pepe).

Lions Bisceglie: Rossi 18, Dri 12, Chiriatti, Drigo 13, Marini 5, Cantagalli 8, Zugno 7, Maresca 5, Mazzarese 3. N.e.: Mezzina. Allenatore: Gigi Marinelli.

Arbitri: Francesco Di Luzio di Cernusco sul Naviglio (Milano), Francesco Cassina di Desio (Monza e Brianza)

Parziali: 10-13; 26-28; 52-52.

Note: nessun uscito per cinque falli. Tiri da due: Pozzuoli 19/39, Lions Bisceglie 15/29. Tiri da tre: Pozzuoli 4/19, Lions Bisceglie 11/26. Tiri liberi: Pozzuoli 8/13, Lions Bisceglie 8/13. Rimbalzi: Pozzuoli 38, Lions Bisceglie 32. Assists: Pozzuoli 8, Lions Bisceglie 10.

UFFICIO STAMPA LIONS BASKET BISCEGLIE – Vito Troilo, Luca Ferrante